Los 'Genios' del entretenimiento, premiados por Vocento

El gran protagonista de la XIII edición de los Premios Genio de Vocento fue el entretenimiento. Un año más los galardones reconocieron a las campañas, agencias y marcas más creativas del año, en esta ocasión en el teatro de la ópera de Valencia tras una jornada de ponencias en el que expertos de todas las áreas del entretenimiento explicaron su forma de entender la innovación.

La gala comenzó en la noche de este jueves con música y baile y estuvo amenizada y dirigida por el cómico Dani de la Cámara.

El gran ganador de la noche fue Correos, que se alzó con el Gran Premio Genio Innovación en Marketing, Comunicación y Uso de los Medios por su campaña #YoMeQuedo en la que rinde homenaje a la España vaciada con una oda a los habitantes del medio rural y que ha sido desarrollada por la agencia Contrapunto BBDO y Arena Media. En ella se juega con el blanco y negro para ir provocando sensaciones al espectador mediante diferentes secuencias con gente más o menos joven y con oficios de los de toda la vida, que miran altivos a la cámara, alternados con extensas tierras castellanas. «Me quedo porque amo lo que hago, porque no quiero que se pierda este oficio, este sabor, este olor. Me quedo porque pertenezco a este paisaje, porque aquí un vecino es más que un vecino. Me quedo aunque no siempre sea fácil quedarse. Me quedo porque quiero que esta escuela siga abierta, porque con mi trabajo puedo hacer que otros vuelvan. Me quedo porque me he preparado para quedarme, porque para mí la oportunidad está aquí. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer». Todo eso dice una voz de fondo con tono desafiante.

Además de este galardón especial, como cada año se entregaron el Premio Genio en 'branded content', que cayó en manos de Sony Entertainment por su campaña 'Massira Project', de la agencia TBWA, para la promoción de un videojuego que narra el drama de los refugiados a través de los ojos de Numi, una niña que huye de Alepo con su abuela y debe superar todo tipo de obstáculos para llegar a Europa. Esta campaña también fue merecedora del Premio GENIO Innovación en Diseño de Producto. También en la categoría Digital, que se lo llevó Burger King y su campaña Stevenage Challege, de la agencia David The Agency, cuyo objetivo era promocionar este club inglés de cuarta división (League Two británica) a través de un videojuego. En caso de completar alguno de los retos lanzados, los participantes optarían a diferentes premios, como por ejemplo la mítica hamburguesa Whoper, dependiendo de la dificultad del desafío superado.

El Premio en medio exterior lo recibió Iberia, que gracias a Ogilvy creó la felicitación más grande del mundo con más de 2.500 pantallas LED que proyectaban en tiempo real los mensajes que los usuarios enviaban a través de www.navidadiberia.com. El fin de esta acción era conseguir que las palabras más especiales del año tengan el tamaño de la emoción que contienen. Por su parte, MásMóvil ganó la distinción en medios audiovisuales por la campaña '¿Problemas con tu operado? de la agencia Pingüino Torreblanca Spark Foundry con la que a través de una serie de spots con distintas escenas de series en las que los personajes tienen problemas con su operador móvil, la campaña anunciaba que Yoigo regalaba tres meses de suscripción en Netflix.

El Premio Innovación Activación y Experiencia de marca fue para Hijos de la Rivera por la campaña de Ymedia de 'Historias detrás de una cerveza', protagonizada por Joaquín Sabina y Benjamín Prado, donde la compañía centra el impacto de la campaña a la presencia del consumidor en lugares concretos. En la categoría Innovación Medios Impresos recayó en Europraliné por la campaña una 'Una fotografía irrepetible' de FCB&Fire Spain y QMS Comunicación con la que empresa anunciaba su decisión de acabar con el aceite de palma en sus productos. En Innovación Social Media y Uso de Influencers, una de las categorías ampliadas este año, fue para FI NETWORK y la campaña #Enterradoengigas. Una iniciativa creada por la agencia PS21 que, para celebrar la noche de Holloween, encerró en un ataúd al youtuber Widler Soldier con su teléfono móvil como única herramienta para descifrar cómo escapar. Por último, en la categoría Innovación en Diseño de Servicio lo recibió NH Hotel Group por su campaña FASTPAST, de la agencia Comunica +A, con la que la cadena hotelera se posicionó como referente en materia de innovación tecnológica en el sector hotelero y dio a conocer su nuevo servicio que permite gestionar la estancia sin tener que pasar por el mostrador.

Esta edición recibió un total de 320 trabajos, cifra récord de inscripciones en la historia de los galardones. La próxima edición, en marzo de 2021, tendrá lugar en Valladolid.