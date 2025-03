Premios Genio: Entretener por los siglos de los siglos

Isaac Asenjo Valencia Jueves, 5 de marzo 2020 | Actualizado 06/03/2020 08:36h. Comenta Compartir

Mire donde se mire los cambios que trae la tecnología son palpables por los cuatro puntos cardinales. La industria del entretenimiento atraviesa un proceso de profundos cambios y el ocio de los españoles es cada vez es más innovador y digital, por lo que éste sector es un elemento clave diferenciador a la hora de seleccionar nuestro ocio y conseguir emocionarnos. Las horas que puede absorber un repaso del menú de cada plataforma televisiva es proporcional a la oferta que presentan. Se liga sin salir de casa y uno se divierte o se cuida desde el confort del salón; los niños que conocen el churro, mediamanga son una especie en extinción y de lanzar balones a las paredes de una calle se pasó a atrapar monstruos virtuales a golpe de click. Los nuevos consumidores son ese 'Homo ludens' de Johan Huizinga conectado 24/7 que ha propiciado un cambio total de costumbres y de soluciones.

Nacho Soriano fue el primero en subirse al escenario para abrir las jornadas de los Premios Genio organizadas por Vocento que anualmente elige un eje sobre el que repensar la innovación, en este caso en el entretenimiento y en Valencia. Apasionado historiador y coautor del libro 'Liderazgo a través de la Historia' transmite charlas sobre motivación, liderazgo o gestión de proyectos. Los asistentes a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital del Turia se trasladaron siglos atrás para conocer qué sucedió en otros momentos de la historia y qué poder sacar de ello. «Ya en el Siglo XVI se hacían pompas de jabón; los clásicos de los clásicos de la infancia de todos han existido desde siempre», cuenta Soriano mientras enseña al público un cuadro en el que se recogen estas necesidades de los más pequeños en una pintura datada allá por el año 1500. El experto apunta que el mayor «problema» de los seres humanos es que «tenemos que pensar durante las 24 horas del día», estamos en una vida de estrés y «queremos estar en todos los lados, pero no hay tiempo suficiente». «La novedad motiva, por eso existen las infidelidades», sentencia Soriano entre algunas risas de los asistentes.

Soriano se preguntá «qué nos entretiene», mientras destaca que «ya está todo inventado», explicando que «el cine se inventó en la prehistoria con las pinturas rupestres y luces en las cuevas». El experto realiza un repaso histórico de creaciones en rincones del mundo en los que se construían edificios o construcciones donde la población se reunía entorno a sus hogares como punto de ocio. «Si ya los egipcios inventaron la necesidad de hacer deporte como diversión. No penseis que fue Decathlon, fueron los egipcios», bromea. A través de una serie de diapositivas, cuadros o grabaciones, Soriano repasa las bases del entretenimiento desde los primeros «aguafiestas» de la historia como los grandes «totalitarismos», los «pagafantismos» de la Edad Media o las «catarsis» de la Revolución Francesa con sus ejecuciones. Del entretenimiento de la industrialización, la ciencia ficción de Julio Verne y la sociedad de nuestro bienestar. «Nos gusta lo mismo, de distinta manera gracias a la tecnología, pero en definitiva, lo mismo». «Solo el entretenimiento puede evadirte de la muerte», concluye.

María Ángeles Quiroga, directora del Laboratorio de Inteligencia y Videojuegos de la Universidad Complutense, que trabaja en el diseño de programas de entretenimiento capaces de evaluar las capacidades intelectuales del usuario, siguió la dinámica para intentar romper mitos con una ponencia titulada 'Dame videojuegos y llámame tonto'. La psicóloga cuenta cómo los videojuegos han supuesto un cambio inmenso en nuestra forma de emplear el tiempo libre del mismo modo que pueden ser beneficiosos para nuestro cerebro, por lo que Quiroga relaciona éste ocio con la inteligencia.

«Actualmente juegan a videojuegos el 54% de la población en Europa, entre 6 y 64 años», señala la experta, que acompaña la charla con gráficos y diapositivas en las que se recogen datos como que según la asociación de software de entretenimiento, el 79% de las personas que juegan a videojuegos señalan que les aporta estimulación mental y otro 78% dice que surge relajación. «Jugar activa la inteligencia», defiende Quiroga, que destaca que «es posible que los jóvenes que usan habitualmente tecnologías exigentes a nivel cognitivo, por ejemplo juegos de estrategia en tiempo real, mejoren su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de planificación y su capacidad viso-espacial y atencional». Evaluar la inteligencia con lápiz y papel parece ser cosa del pasado.

Ser feliz las máximas horas posible

Jesús Calleja pasó de cortar el pelo en León a escalar el Everest. El aventurero más famoso de nuestro país presenta programas en prime time y da conferencias exquisitas como la protagonizada en los Genio. 'Si no te gusta tu vida, cámbiala' no es solo el nombre de su libro y de su charla sino también de un mantra que se repite a diario como ese desafío para poder hacer realidad los sueños. Aunque no es que el leonés enseñe a ser feliz en media hora de palabras u otras tantas de lectura sino que se trata de «un derecho natural al que todos debemos aspirar». El aventurero, otrora campeón de España de peluquería, cuenta que un día decidió focalizar su vida y hacer de su trabajo su placer, su ocio o su diversión. «Sumo las horas del día: ocho horas duermes,ocho horas trabajas y otras ocho te dedicas al ocio. Si no eres feliz en el trabajo, tienes la mitad de la vida arruinada y debes hacer lo imposible por cambiarlo. Hay que ser feliz la mayor número de horas posibles».

El presentador explicó a los asistentes su primera experiencia en el Himalaya como un camino de superación en el que tuvo que reinventarse. «Cada vez que ocurre algo, tienes que tener esa capacidad; en eso consiste la innovación. Si agitas algo poderoso, siempre ocurrirán cosas importantes alrededor, sin embargo si no haces nada, no pasará nada». La clave del éxito para Calleja es no copiar a nadie. «En 2005, que tú escribas algo o envíes una foto y que el periódico lo pudiera publicar, casi era magia. La gente podía ver cómo iba mi primera expedición. Pasé de ser un desconocido a que me solicitaran entrevistas de todos los medios».

Ampliar El artista de la voz, Harry Yeff. Jesús Signes

Y si sorprendió el 'showman' Calleja, no fue menos la ponencia de Harry Yeff, que habló sobre el poder de la voz unida a la inteligencia artificial. El artista, músico y 'escultor de sonidos' opina que «nuestras fortalezas se pueden convertir en nuestra prisión», por lo que hace hincapié en «fortalecer la flexibilidad que nos permita romper con nuestros hábitos». El futuro de la voz para Yeff se sitúa en la narrativa que deben reinventar los artistas, «la ciencia ficción es muy dañina para el progreso». El experto, que contó cómo explora la fusión de las culturas visuales y sonoras, transformando la música vocal en forma físicas visibles, asombró a los asistentes con diferentes demostraciones de lo que es capaz de hacer con su propia voz. El británico provocó finalizó provocando los aplausos con el 'beatboxing', una forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos, utilizando la boca, nariz, labio, lengua y por supuesto, la voz.

Y de la música se pasó a los viajes. Apareció Paula Gonzalvo, una joven de 32 años que cambió su futuro de arquitecta por ser una nómada del mar y desde hace varios años surca los océanos de todo el planeta saltando de velero en velero. Y lo hace gracias al barcostop: trabajar a bordo a cambio de un camarote, en experiencias que va contando en su blog, Allende los mares. «Navegar es libertad. Desaparecen las normas de tierra y creas nueva». La influencer náutica contó que todo comenzó como una casualidad. Vivía en la costa (es de Castellón) pero «no la aprovechaba». Terminó la carrera y decidió emprender un viaje abierto, donde el destino no importaba. «Aposté totalmente por hacerme capitana, pero no solo de titulación, también de actitud». La castellonense invita a las personas a conocer el mar y su filosofía de vida, haciéndola a través de sus redes sociales más accesibles y comprensibles para la gente de a pie. También a través de sus experiencias quiere demitificar el mar como un espacio solo copado por la élite. «Se puede viajar casi gratis, descubrir mundos y personas que no lograrías de otra manera».

Nacho Soriano, Paula Gonzalvo y María Ángeles Quiroga, durante sus ponencias. Jesús Signes

La capitana, que ahora organiza viajes de navegación astronómica, cuenta que se marcó cinco pautas a seguir: «no al miedo que paraliza, ser protagonista no solo observadora, no ceder al efecto costo irrecuperable, una fórmula que me lleve al reto y elegir buenos referentes». Otra historia más que personas que dan un salto para cambiar radicalmente su vida en busca de la felicidad.

Una refrescante experiencia que dio paso a la hora de comer a David de Jorge, cocinero y comunicador, en una ponencia titulada 'Sin michelines y a lo loco o de cómo me convertí en un cerdo volador'. El televisivo cocinero 'Robinfood' se presentó en el auditorio ataviado con un delantal con un gorrino y comenzó a hablar con su peculiar verborrea. «Me he tenido que reinventar varias veces, cada vez se menos de mi oficio y aquí estoy en un escenario sin titulación universitaria».

Ampliar David de Jorge. Jesús Signes

El vasco ha hecho de su pasión su forma de trabajo y mezcla sus conocimientos gastronómicos con un peculiar humor. «Intentar agradar a los demás provocó mi pasión por la cocina». El de Hondarribia contó su experiencia en la pérdida de peso -hace años pesaba 267 kilos- y cómo compaginó su actividad profesional. Una charla que gravitó entre lo gastronómico y lo personal, aliñado con anécdotas y vídeos caseros. «Cocinar me ha salvado la vida».

La última ponencia de estos Genio en Valencia fue para Alex Pina, creador y guionista de La Casa de Papel. El showrunner y productor de ficción español más demandado del momento por el enorme éxito de la serie en Netflix, no contó spoilers y narró cómo su logro empezó por un fracaso hasta convertirse en quien mueve los hilos del entretenimiento favorito del Siglo XXI. «El problema actual de la ficción es la autocomplacencia», critica Pina, que también destaca la importancia de hacer autocrítica. «Cuando has tenido éxito con determinados patrones, ser conservador tiende a tener el mismo éxito, y no tiene porqué ser así».

«Cuando descubrimos que el espectador puede ver a personajes totalmente abominables, decidimos montar la productora Vancouver Media y hacer una ficción totalmente diferencial. Hay que renovarse y darle cosas diferentes al espectador», comenta. «La Casa de Papel trata al espectador de forma más directa, impredecible y estimulante. Zulema o Berlín son ejemplos de personajes crueles y despreciables en casi todos los aspectos, que terminan siendo adorados por el público». El creador de esta serie de éxito, que fue galardonado con el Genio azul mientras sonaba el ya clásico 'Bella Ciao', destaca que la clave actual en las series es «llevar al espectador a un sitio diferente al que tenía en su hoja de ruta».