Los cuatro magníficos del Fun & Serious

iñaki juez Bilbao Lunes, 9 de diciembre 2019, 00:46

Entre el bullicio de las intensas partidas de 'Fortnite' o los apasionantes partidos de 'FIFA' del Fun & Serious se abre un oasis para la reflexión y divulgación de conocimientos sobre los videojuegos y su industria. Son las VIT Talk, el ágora del certamen bilbaíno donde desarrolladores, empresarios, managers y artistas compartieron el domingo sus saberes con los más jóvenes. Los cuatro premios honoríficos del festival –Tim Willits, Yoko Shimomura, Bruce Straley y Greg Street– fueron las estrellas.

«Los 'shooters' forman parte de mi ADN y sigo jugando con ellos», dijo Tim Willits, Premio Bizkaia. Su trayectoria está ligada a 'Doom' y 'Quake', títulos de acción frenética plagados de extrañas criaturas con sed de sangre que revolucionaron la industria en los años 90. No se considera un referente «en nada» y tampoco da lecciones «a nadie», aunque sí regaló consejos a los novatos. «Céntrate en lo que eres bueno», «comprueba si lo que has pensado es divertido» y «acaba lo que empiezas», dijo el responsable de 'Doom III', 'Orcs & Elves', 'Quake Live' o 'Rage'.

El Premio Pionera fue para Yoko Shimomura, que tras acabar sus estudios de piano en Osaka no imaginó que compondría hipnóticas melodías para la compañía nipona Capcom. Habló de su exitosa carrera, con bandas sonoras de juegos como 'Street Fighter II', 'Parasite Eve', 'Legend of Mana' o 'Final Fantasy XV' que no se cansa «nunca» de oír. Mezcla rock, pop y música electrónica para títulos como 'Mario & Luigi: Superstar Saga'. Su obra maestra es la banda sonora para 'Kingdom Hearts'.

Le echaron de casa

Bruce Straley, Premio Vanguardia, confesó que debe su carrera a su padres por echarle de casa, «donde pasaba demasiado tiempo encerrado». Gracias a su familia se mudó a California para trabajar «en lo único que se me daba bien: dibujar», dijo junto a sus emocionados progenitores el desarrollador en 'Naughty Dog' de juegos míticos como el primer 'Uncharted', protagonizado por el carismático Jonathan Drake, una especie de Indiana Jones en versión canalla, o 'The Last of Us', obra maestra por su tono adulto y la profundidad de sus personajes.

«No se pueden tolerar los insultos en 'League of Legends'», dijo Greg Street, ganador del Premio honorífico. Doctor en Biología Marina, pasó de estudiar criaturas oceánicas a ser uno de los grandes de la industria al diseñar 'Age of Empires', para muchos el mejor videojuego de estrategia de la historia. Dirigió luego al equipo diseñador de 'League of Legends', el juego de 'eSport' más importante del mundo¡ y cuya última final mundial siguieron 200 millones de personas 'online', casi el doble de la audiencia la Super Bowl. Pero quiere acabar con los insultos y faltas de respeto que parecen campar a sus anchas. «Comprendemos que alguien tenga un mal día, pero si no corrigen su conducta les prohibimos seguir jugando. No podemos tolerar esas actitudes, aunque sea un pequeño sector de usuarios», dijo.