Ibai recauda más de 100.000 euros en el Fun & Serious

carlos benito Bilbao Domingo, 8 de diciembre 2019, 21:46 Comenta Compartir

Los videojuegos dan la oportunidad de sumergirse en mundos diferentes, con otras reglas, cuyo funcionamiento exige cierta adaptación inicial. Pero, de todos los universos extraños que se han reunido en el Fun & Serious, el más singular no se encontraba al otro lado de la pantalla sino a este, en el escenario grande que ocupaba un rincón del pabellón 2 del BEC. En el 'Grand Prix Ibainéfico', el espectador ha tenido a veces la sensación de perder contacto con la realidad, como si fuese testigo de algo a la vez prodigioso y absurdo. Lo prodigioso está muy claro: al final del torneo, se han recaudado 102.295 euros que van destinados a Save The Children. En cuanto a lo absurdo... ¡mira que han pasado cosas raras en cada ratito de 'Grand Prix'! Quizá la cumbre del surrealismo haya sido el final, con ElRubius y Willyrex (dos 'youtubers' que suman más de sesenta millones de seguidores, como un país de los grandes) comentando cómo rapaban la cabeza de Ibai Llanos, el promotor de todo esto.

Ibai, el popular comentarista de la Liga de Videojuegos Profesional, ha logrado reunir en su evento solidario a algunas de las máximas figuras de las redes en España. La estrella de ayer era ElRubius, el hombre de los 36 millones de suscriptores, que se ha incorporado al juego a eso de las tres y diez de la tarde. Ha aparecido en el escenario y decenas de espectadores muy jóvenes han dado un brinco, han abandonado sus butacas y han echado a correr hacia delante, chillando, impulsados por la necesidad de acercarse unos metros al ídolo. Algunos le piropeaban con la pantalla del móvil y otros utilizaban el sistema clásico de la pancarta de cartulina. «Rubius, te hemos hecho un regalo, cojelo», decía uno de los mensajes, y desde el escenario han tenido claras las prioridades: lo primero ha sido aclararles que 'cógelo' se escribe con ge y lleva tilde, porque una cosa es cambiar las reglas y otra olvidarse de la ortografía.

Rubius teñido

«Hemos hecho historia», ha celebrado Ibai. ¿Cómo resumir la segunda jornada del 'Grand Prix'? Buena parte se la han llevado las partidas de 'League of Legends', pero entre juego y juego llegaba la realidad vuelta del revés: lo mismo enviaban a un espectador a su casa para que trajese una maquinilla de afeitar -estaba claro que alguien iba a acabar esquilado por las apuestas sobre la recaudación- que buscaban a una tatuadora para escribir el nombre de Ibai en la mano de un colaborador. Era la vida como juego, una sucesión constante de apuestas para animar las donaciones: ElRubius, por ejemplo, se ha comprometido a teñirse la cabellera si se superaban los 80.000, con resultados que -esperemos- se comprobarán próximamente. Esa frontera, 80.000, era la cantidad recaudada el año pasado en la segunda edición del torneo: aquel fue su debut en el Fun & Serious, organizado por EL CORREO con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco-SPRI, el patrocinio de BBK y la colaboración de BBVA, AEVI y el Ayuntamiento de Barakaldo.

Y, mientras sucedía todo eso, las donaciones iban saltando en una pantallita lateral. Había de todo y todo sumaba: el eurito suelto de Chocolatero2004, los cinco euros de Cipotusprime, los cincuenta de Granperraka, los quinientos de DJ Mario... Los que contribuían más de cincuenta tenían derecho a dejar su mensaje, con contenidos que oscilaban entre «todo por los niños» y «sois unos mastodontes». El recuento ha adquirido vida propia al final de la jornada, cuando se ha contagiado del espíritu del juego con un pique para convertirse en el mayor donante de esta edición: Wismichu, otro de los 'youtubers' participantes en el torneo, ha dado 4.100 euros de una tacada, pero al final la cantidad más grande ha correspondido a otro conocido 'influencer', TheGrefg, con quince mil euros. ¡Eso no pasa ni en los videojuegos!