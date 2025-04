Wismichu: «Me sigue chocando todo esto»

El 'youtuber' atiende a sus fans en Fun & Serious y firma libretas, camisetas y hasta notas del cole

No deja de ser curioso que, en un festival de videojuegos, lo que más revuelo levante sean las personas de carne y hueso. Pero eso es lo que está ocurriendo en la novena edición del Fun & Serious. Y habrá que interpretarlo como un síntoma de madurez de una cultura que genera sus propias estrellas. Hubo ayer un momento en el que un rincón de la Fun Zone andaba pendiente de las peripecias de Ibai, Willyrex y compañía en el torneo benéfico (a veces, se trataba de retos tan poco digitales como arrearle chutes a un balón), en otra esquina se rifaban los autógrafos del 'youtuber' Cacho (que comentaba las partidas de la zona ION Esports) y en el centro se iba montando una cola larguísima, más larga que las del 'Fortnite', para aguardar pacientemente la aparición de Wismichu.

Wismichu, Ismael Prego en los papeles oficiales, es una de las estrellas de esta edición. El popularísimo 'youtuber' compite en el 'Grand Prix' solidario pero, además, ayer aprovechó para mantener un encuentro con los fans, uno de esos saludos en cadena que llaman 'meet & greet'. En la cola dominaban los adolescentes de entre 12 y 15 años, sobre todo chicos, y algún padre o madre pastoreando heroicamente a su prole... o quizá no. «A mi hija de 13 años y a mí nos empezó a gustar a la par. Lo conocí en una entrevista que le hizo Risto, vi algunos vídeos y me gustó su humor y su lado crítico», aclaraba Goizargi Roldán, que compartía la espera y la ilusión con su hija María y su sobrina Irene. ¿Algún voluntario para explicar qué tiene de especial Wismichu? «¡El humor! -respondía un entusiasta Joel, de 15 años-. Y también que se curra muchísimo los vídeos, que hace todo lo posible por sus suscriptores y que tiene una naturalidad de persona normal».

Apareció Wismichu, diez minutos antes de lo previsto y se montó el gran griterío. ¿Es agradable encontrarse cara a cara con los fans o se echa de menos la protección de estar al otro lado de la pantalla? «Ya estoy más que acostumbrado. En estos años he hecho shows en teatros, comedia 'stand-up'... Te vas acostumbrando en el día a día, aunque la verdad es que todo esto me sigue chocando. Debes tomar perspectiva y aprender a vivir con ello», explicaba Wismichu, al que le ha pasado de todo. «Me suelen comentar cosas de los vídeos. Pero lo más raro ha sido encontrarme a un niño escondido debajo de un coche, delante de casa, esperando a que bajara con los perros. Bueno, y que me robaran el felpudo y lo mostraran como trofeo en Instagram».

Empieza el desfile de fans y llama la atención que Wismichu, el hombre que se define como «coleccionista de cómics, figuritas y problemas» y como «50% emprendedor y 50% bala perdida», sea un tipo de trato casi solemne: recibe a sus seguidores con modales exquisitos, les estrecha la mano al estilo clásico (no con esas extrañas coreografías de dedos y puños que se ven por ahí) e incluso hace pequeñas reverencias de agradecimiento. Algunos seguidores se muestran menos dieciochescos: «¡Wismichu, puto amo, te las tiras a todas!», grita un chaval de unos 12 años, y el vigilante de seguridad más cercano se vuelve con gesto severo de padre en funciones. «¿Tú quieres sacarte la foto con él? Pues sé educado, hombre», le reprende.

Van pasando admiradores para retratarse con Wismichu y le ofrecen de todo para firmar: libretas, un post-it, un póster de anime, una camiseta, un muñequito de 'Fortnite', una carcasa de móvil, unos cascos, unas notas del cole... ¿Unas notas del cole? Pues sí, son de Ibon, alumno del Berrio-Otxoa de Santutxu a quien Wismichu da la enhorabuena por haberlo aprobado todo.

Los chavales salen del encuentro con una sonrisa y como envueltos en luz. Algunos dan saltitos de la ilusión. Otros se palpan el corazón. ¿Eres muy fan? «Demasiado», admite Unai, de 14 años. Unax lleva un libro de Wismichu autografiado: «Tengo 14 y lo sigo desde los ocho. Me hace mucha gracia y es muy agradable». Goizargi, su madre, agradece «tantos buenos ratos de risas y entretenimiento».