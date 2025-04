Broche de titanio para el Fun & Serious

Fun & Serious ·

carlos benito Bilbao Lunes, 9 de diciembre 2019, 23:04 Comenta Compartir

Como sugiere su nombre, el Fun & Serious se compone de dos ramas que avanzan en paralelo y de vez en cuando se entrelazan: desde el viernes hasta el domingo, el pabellón 2 del BEC ha albergado la Fun Zone del festival, una apoteosis de diversión con miles de partidas y millones de emociones, pero también se han celebrado allí las charlas, las conferencias y los encuentros que dan sustancia y solidez al festival. La gala de entrega de los premios Titanium, que se celebró este lunes por la noche en el Teatro Campos, sintetizó de alguna manera esas dos caras que no son opuestas sino complementarias, en una «celebración de los logros artísticos y creativos de este medio tan apasionante» que, a la vez, permitió echarse unas buenas risas.

«El videojuego es cultura, sí, pero también entretenimiento, y eso es algo de lo que podéis estar orgullosos», dijo a los asistentes el periodista Quique Peinado, asistido en las funciones de presentador por la actriz Ylenia Baglietto y el doblador Claudio Serrano. Como suelen puntualizar los organizadores del festival, los juegos son también «una industria que da trabajo a miles de personas solo en este país» y además brindan «ocio, aprendizaje, felicidad compartida con familiares y amigos, un refugio cotidiano contra la pena, una puerta a la maravilla». Todas esas múltiples facetas han quedado patentes en la novena edición del festival, organizado por EL CORREO con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco-SPRI, el patrocinio de BBK y la colaboración de BBVA, AEVI y el Ayuntamiento de Barakaldo.

Yoko y los recuerdos

A causa de esa dimensión sentimental del videojuego, los premios honoríficos del certamen tienen siempre cierto componente de agradecimiento. «Estoy seguro de que a un montón de los presentes les van a venir muchísimos recuerdos y muchísimas sensaciones», apuntó el maestro de ceremonias al anunciar a la compositora Yoko Shimomura, una de las cuatro homenajeadas en esta edición, cuyas piezas están repletas de carga emocional para más de una generación de aficionados. Los otros tres premios a toda una carrera correspondieron a Bruce Straley, Tim Willits y Greg Street, otras tres «leyendas vivas de esta industria».

El resto del palmarés fue una sucesión de sorpresas que se desvelaron a lo largo de la ceremonia. El triunfador de este año ha sido 'Star Wars Jedi: Fallen Order', una nueva aventura en el universo de 'La guerra de las galaxias' que se alzó como videojuego del año y se llevó otros dos premios Titanium, los correspondientes al mejor título de aventuras y mejor diseño de juego. Hubo dos producciones que hicieron doblete: el brutal y oscurantista 'Blasphemous', creación de un estudio sevillano, ha sido el mejor desarrollo nacional y el juego independiente del año, mientras que 'Death Stranding', la creación más reciente del mítico Hideo Kojima, se ha impuesto en las categorías de diseño narrativo y banda sonora. El reconocimiento a una saga completa ha sido para 'Just Dance', el juego de baile que «ha sido el centro de fiestas de amigos y familia» y «ha levantado del sofá a millones de jugadores».

Pero, entre los premiados del Fun & Serious, los lanzamientos de grandes estudios siempre conviven con proyectos mucho más humildes en aspiraciones (y, sobre todo, en presupuesto), pero con talento para derrochar. El FS Play al videojuego más innovador, al que se habían presentado 134 propuestas de 37 países, viajará finalmente a Perú con los creadores de 'Arrog', un enigmático juego de aventura y acertijos con arte dibujado a mano. Como mejor título vasco se ha erigido el intimista 'The Longest Road on Earth', mientras que los cinco mil euros del BBK Nuevos Talentos han ido para 'Blackstorm', un proyecto de U-tad.

Ya es tradición que, al final de las galas del Fun & Serious, los personajes de los videojuegos más destacados se den un garbeo por paisajes bien conocidos: anoche, la pantalla del Campos mostró las ratas de 'A Plague Tale' rondando el Guggenheim, una de las siniestras criaturas de 'Death Stranding' varada en Abandoibarra y las naves de 'Star Wars' sobrevolando Gaztelugatxe. «Está claro que, en algún momento, todos los juegos pasan por Bilbao», bromeó Peinado. Con el Fun & Serious, esa frase se ha convertido en realidad.

Palmarés Mejor videojuego del año. 'Star Wars: Jedi Fallen Order'.

Mejor diseño narrativo. 'Death Stranding'.

Mejor dirección artística. 'Gris'.

Mejor diseño de juego. 'Star Wars Jedi: Fallen Order'.

Mejor banda sonora. Ludvig Forssell, por 'Death Stranding'.

Mejor videojuego independiente. 'Blasphemous'.

Mejor desarrollo nacional. 'Blasphemous'.

Mejor juego deportivo. 'NBA 2K20'.

Mejor juego familiar/social. 'Luigi's Mansion'.

Mejor 'serious game'. '200 y +'.

Mejor juego de acción. 'Gears 5'.

Mejor juego de aventuras. 'Star Wars Jedi: Fallen Order'.

Premio a toda una saga. 'Just Dance'.

Premio del público al más esperado. 'Cyberpunk 2077'.

F&S Play al juego más innovador. 'Arrog'.

Premio BBK Nuevos Talentos. 'Blackstorm'.

Mejor juego vasco. 'The Longest Road on Earth'.

Mejor RPG. 'The Outer Worlds'.

Mejor interpretación en castellano. Claudio Serrano, como Deacon St John en 'Days Gone'.

Premios a toda una carrera. Yoko Shimomura (Premio Pionera), Tim Willits (Premio Bizkaia), Bruce Straley (Premio Vanguardia) y Greg Street (Premio Honorífico).