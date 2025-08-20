Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía» «España es un país mucho más pobre de lo que creía, carreteras viejas y coches con 10 años más de antigüedad de lo que había visto en Francia»

Con las vacaciones de verano, son numerosas las personas que deciden viajar unos días al extranjero. Ya sea a cientos de kilómetros o a unas pocas en coche, miles de españoles aprovechan la temporada estival para conocer mundo y vivir nuevas experiencias.

Un aprendizaje que permite descubrir otras formas de vida, hábitos, gastronomías o culturas y que, sin duda, lleva a la reflexión y comparaciones constantes con nuestras costrumbres y realidad diaria, como le ha sucedido a Víctor Gómez, conocido en redes como @machbel, que tras pasar 15 días en Francia se ha quedado atónito a su regreso.

«España es un país mucho más pobre de lo que creía. He estado 15 días en Francia, no he estado en Luxemburgo, ni en Suiza, ni en Noruega. Y nada más entrar ayer por España, por la frontera del País Vasco, fue como llegar a Rumanía. Y estaba entrando en el País Vasco, no en Melilla, Ceuta o algún sitio mucho más pobre», comenzaba comentando su experiencia en un vídeo que acumula decenas de miles de reproducciones.

Y es que, en su testimonio señaló que al cruzar la frontera su impresión «fue exactamente la misma que la primera vez que fui a Rumanía». «Carreteras viejas y coches con 10 años más de antigüedad de lo que había visto en Francia, gasolina al mismo precio, bloques de casas hacinadas al lado de la autopista...», expuso.

Además, en su videocrítica, Víctor Gómez cuenta que ni siquiera notó grandes diferencias en cuanto a los precios de consumo entre ambos países, lo que le produce todavía mayor sorpresa al comparar la situación económica visible en el paísaje de cada territorio.

«¿Precio de supermercados? Casi lo mismo. ¿Precio de gasolina? De 5 a 30 céntimos más cara en Francia. ¿Y precios de pisos, de casas? Más barato casi Francia que España. Y no hablo de sitios como París. En Ruan, Nantes o Burdeos las casas están a precios similares a los de España pero con salarios más altos. Y son ciudades bonitas, llenas de flores y cuidadas», señala en su análisis.