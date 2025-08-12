El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa» La bajada de visitantes en julio y los cambios de hábitos de los veraneantes ha alertado a los sectores implicados

Javier Medrano San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 14:51

Una incipiente preocupación se cierne sobre San Juan de Luz. Diferentes sectores dedicados al turismo y que abarcan desde restaurantes y bares a hoteles o empresas de apartamentos han constatado una reciente alarma en relación al número de visitantes que acudieron a la localidad costera del sur de Francia durante el pasado mes de julio y los nuevos hábitos de los veraneantes.

Un mes que marca el inicio real del verano en cuanto a cifras, pese a que desde finales de mayo son decenas de miles de personas las que se acercan a San Juan de Luz para disfrutar de sus playas, y que este último mes de julio de 2025 vivió momentos de crisis tras perder 55.00 visitantes con respecto a las mismas fechas del año pasado cuando se registraron cerca de un millón de turistas, según apuntan los datos del observatorio turístico de la localidad y que ha recogido Sud-Ouest en un extenso reportaje sobre el tema que engloba diferentes testimonios de las personas afectadas.

Así, responsables de algunos bares cuentan que no solo ha descendido el número de visitantes sino también el ticket medio de los clientes lo que ha provocado que hayan tenido que cambiar su oferta gastronómica. «Antes ofertábamos una parrillada de bogavante a 100 euros y ahora hacemos entrecots con salsa de queso azul por tres veces menos», explican desde el otro lado de la barra de un establecimiento limítrofe al mercado de San Juan de Luz. De igual manera, otros locales también apuntan a un cambio en la tendencia de los veraneantes que si bien acuden a San Juan de Luz y sus playas ya no lo hacen tanto a sus locales de hostelería. «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa».

Sobre las posibles causas de este bache turístico algunos implicados consideran que las regulaciones a plataformas como Airbnb y los apartamentos turísticos podrían ser uno de los motivos detrás de este descenso así como nuevas tendencias que apuntan a que los visitantes acuden cada vez con más frecuencia a campings y optan por comida para llevar en vez de acudir a restaurantes.

No obstante, Sud-Ouest recoge que las instituciones y representantes públicos no muestran preocupación por estos datos y abogan por analizar las cifras a final de la temporada estival. «El tiempo ha sido caprichoso y las playas han estado cerradas por las carabelas portuguesas. Mejor esperar al final del verano antes de sacar conclusiones precipitadas», subraya sobre el tema Éric Soreau, delegado de turismo y comercio del municipio.