Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena» El establecimiento, ubicado en Hamarretxeta Kalea, en Pasai Antxo, ha bajado la persiana tras varios años atendiendo a su fiel clientela

M. S. Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:09 | Actualizado 08:15h. Comenta Compartir

El cierre de la emblemática librería 'Beni', ubicada en Hamarretxeta Kalea, en Pasai Antxo, tras varios años atendiendo a su fiel clientela no ha pasado desapercibido para los vecinos de la localidad guipuzcoana, que se han encontrado con el local cerrado y sin ningún libro en su interior.

«No hemos comentado el cierre de la mítica librería 'Beni'», señala un vecino en una publicación de Facebook lamentando el cierre de la librería que además vendía revistas, que todavía adornan su escaparate. «Y qué tenemos que decir de ese escaparate, donde de chavales pasábamos no sin antes 'echar una miradilla' a su contenido», relata este ciudadano con nostalgia.

Y es que han sido varios los clientes que han lamentado el cierre de este establecimiento, y que han contado su experiencia en el mismo en la publicación. «Siguen siendo históricas las revistas que aun se pueden ver colgadas en la puerta. Un tercio de mi biblioteca la compré ahí. En su día fue un referente», destacaba un usuario.

Una librería« entrañable y con muy buena atención» en Antxo

«Es una pena que hayan quitado la esquina de la felicidad. Era más que una librería», destacaba otro. Y es que los buenos comentarios sobre esta conocida librería también inundan otras páginas de internet. Donde varios usuarios han dejado sus valoraciones destacando la atención que les daba 'Javier', el encargado de atender en el local.

«Es una librería muy entrañable, además Javier es de lo mejor que existe en el trato profesional y humano del gremio. Si le pides un libro se esfuerza en conseguirlo», destacaba un cliente. «Es la librería con más solera y personalidad de la provincia. Medio museo medio librería, un viaje en el tiempo», se atrevía a valorar otro sobre el local cuando este todavía se encontraba abierto.

«Historia de Antxo y una pena su cierre», era la conclusión a la que llegaba el mismo usuario en la publicación de Facebook con decenas de reacciones a las imágenes del local vacío.