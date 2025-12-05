El truco de un economista para ahorrar en Mercadona: «Las estanterías del medio suelen ser más caras» Gabriel García señala varios factores a los que atender para rebajar el precio de la cesta de a compra

La subida del precio de la cesta de la compra ha obligado a miles de usuarios a cambiar sus rutinas en el supermercado. En un momento en el que cada euro cuenta, cualquier gesto puede traducirse en un ahorro real. De eso habla el economista Gabriel García, conocido en TikTok como @gabrielgarciax, que ofrece recomendaciones para optimizar el gasto en supermercados como Mercadona.

El economista señala varios factores a los que atender para rebajar el precio de la cesta de a compra. Así, recomienda acudir al supermercado a última hora de la tarde ya que podría hjaber ofertas y productos a precio de liquidación.

También advierte que uno de los factores que más condicionan lo que finalmente pagamos: la colocación de los productos en el lineal. Según explica, los artículos situados en la parte superior o inferior de las estanterías suelen ser más económicos que los que quedan justo a la altura de los ojos. «Las estanterías del medio suelen ser bastante más caras», advierte el economista.

La razón es puramente comercial: la zona central es la más visible y, por tanto, la más codiciada por las marcas. Explorar alternativas fuera de ese «punto caliente» puede revelar opciones con mejor relación calidad-precio y reducir el total del ticket.

Otro de los consejos donde el economista pone el foco en la planificación. Ir al supermercado con una lista cerrada —ya sea en papel o en el móvil— ayuda a evitar compras impulsivas. «Nada de improvisar», insiste. Este hábito permite mantener el control, priorizar lo necesario y minimizar la tentación de añadir productos que no estaban previstos.

