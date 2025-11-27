El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz» A sus 28 años, ha dejado atrás la estabilidad de su empleo en Mercadona para abrir la única pescadería de Villarcayo (Burgos), un comercio que llevaba años desaparecido del municipio

L. G. Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:33

El joven José Ignacio Ruiz Sobrado ha decidido nadar contracorriente. A sus 28 años, ha dejado atrás la estabilidad de su empleo en Mercadona para abrir la única pescadería de Villarcayo (Burgos), un comercio que llevaba años desaparecido del municipio. Su local, situado en la calle Doctor Mendizábal nº 4, se ha convertido en una pequeña revolución para los vecinos.

La idea comenzó a gestarse entre mostradores y bandejas de hielo. En declaraciones a Radio Nervión, José Ignacio explica que fue en Mercadona donde descubrió su vocación. «Lo más difícil fue dejar la seguridad del empleo fijo y enfrentar la incertidumbre de no saber si acertaría o no».

El pescado que ofrece llega cada día desde la lonja a través de un proveedor de Burgos, el mismo que surtía a la última pescadería que existió en el pueblo. «Es un género muy fresco, y eso se nota a simple vista», asegura

El joven se encuentra muy agradecido con la acogida que está teniendo en su pueblo y agardece el apoyo de sus vecinos. «El inicio ha sido inmejorable, la gente ha respondido muy bien»

«Amo Villarcayo, y creo que la vida rural tiene que seguir con luz»

José Ignacio Ruiz Sobrado se siente muy satifecho con el paso que ha dado en su vida laboral y personal. El emprendedor da valor a su decisión, ya que considera que va más allá del negocio y siente que su negocio tiene un valor social. «Me hace muy feliz poder dar este servicio a mi pueblo. Amo Villarcayo, y creo que la vida rural tiene que seguir con luz. No son tiempos fáciles para emprender, pero los jóvenes deberíamos tomar más iniciativas como esta».

Aunque todavía no ha recibido apoyo institucional —«solicitaré alguna ayuda para jóvenes emprendedores», bromea—, su motivación está clara. No quiere competir con los grandes supermercados, sino diferenciarse- «No puedo hacerlo en volumen, pero sí en cercanía, frescura y servicio. Eso no lo tienen ellos». «Sueño con seguir muchos años aquí, trabajando duro y aportando mi granito de arena para que el pueblo siga con vida», afirma el joven burgalés.

