Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ignacio Ruiz Sobrado, en su pescadería de Villarcayo (Burgos).

El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»

A sus 28 años, ha dejado atrás la estabilidad de su empleo en Mercadona para abrir la única pescadería de Villarcayo (Burgos), un comercio que llevaba años desaparecido del municipio

L. G.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

El joven José Ignacio Ruiz Sobrado ha decidido nadar contracorriente. A sus 28 años, ha dejado atrás la estabilidad de su empleo en Mercadona para abrir la única pescadería de Villarcayo (Burgos), un comercio que llevaba años desaparecido del municipio. Su local, situado en la calle Doctor Mendizábal nº 4, se ha convertido en una pequeña revolución para los vecinos.

La idea comenzó a gestarse entre mostradores y bandejas de hielo. En declaraciones a Radio Nervión, José Ignacio explica que fue en Mercadona donde descubrió su vocación. «Lo más difícil fue dejar la seguridad del empleo fijo y enfrentar la incertidumbre de no saber si acertaría o no».

El pescado que ofrece llega cada día desde la lonja a través de un proveedor de Burgos, el mismo que surtía a la última pescadería que existió en el pueblo. «Es un género muy fresco, y eso se nota a simple vista», asegura

El joven se encuentra muy agradecido con la acogida que está teniendo en su pueblo y agardece el apoyo de sus vecinos. «El inicio ha sido inmejorable, la gente ha respondido muy bien»

«Amo Villarcayo, y creo que la vida rural tiene que seguir con luz»

José Ignacio Ruiz Sobrado se siente muy satifecho con el paso que ha dado en su vida laboral y personal. El emprendedor da valor a su decisión, ya que considera que va más allá del negocio y siente que su negocio tiene un valor social. «Me hace muy feliz poder dar este servicio a mi pueblo. Amo Villarcayo, y creo que la vida rural tiene que seguir con luz. No son tiempos fáciles para emprender, pero los jóvenes deberíamos tomar más iniciativas como esta».

Aunque todavía no ha recibido apoyo institucional —«solicitaré alguna ayuda para jóvenes emprendedores», bromea—, su motivación está clara. No quiere competir con los grandes supermercados, sino diferenciarse- «No puedo hacerlo en volumen, pero sí en cercanía, frescura y servicio. Eso no lo tienen ellos». «Sueño con seguir muchos años aquí, trabajando duro y aportando mi granito de arena para que el pueblo siga con vida», afirma el joven burgalés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8

    «Si hay vidas en juego en Errenteria, ¿quién explica que los bomberos de Donostia no salgan de manera automática?»
  9. 9

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  10. 10

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»

El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»