Investigadores de la Ertzaintza en el lugar en el que se produjo la mortal pelea.

Investigadores de la Ertzaintza en el lugar en el que se produjo la mortal pelea. Ignacio Pérez

Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao

La Ertzaintza busca a los autores del homicidio del chico, de origen magrebí y fichado por la Policía

María de Maintenant, David S. Olabarri y Luis López

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:41

Un chico de origen marroquí de 21 fue asesinado a primera hora de la mañana de ayer en el bilbaíno barrio de Solokoetxe. El joven ... recibió una puñalada en el pecho tras una reyerta con un grupo de individuos que aún no han sido capturados pero sí identificados por la Ertzaintza. De hecho, la Policía registró al menos dos pisos de familiares de los supuestos agresores.

