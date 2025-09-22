Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao

Un chico de origen marroquí de 21 fue asesinado a primera hora de la mañana de ayer en el bilbaíno barrio de Solokoetxe. El joven ... recibió una puñalada en el pecho tras una reyerta con un grupo de individuos que aún no han sido capturados pero sí identificados por la Ertzaintza. De hecho, la Policía registró al menos dos pisos de familiares de los supuestos agresores.

El ataque, según informó el Departamento de Seguridad, se produjo poco antes de las siete de la mañana. En concreto, sobre las 6.45, la Ertzaintza recibió un aviso por un altercado en la calle Fika, a la altura del número 33 (entre Santutxu y el Casco Viejo), en el que una persona había resultado herida. Testigos presenciales relataron a este periódico que tras la agresión la víctima cayó desplomada, mientras que sus atacantes huyeron.

Los primeros en llegar al lugar fueron los servicios sanitarios, que asistieron al joven por heridas de arma blanca en el pecho; inicialmente algunos testimonios hablaban de una pelea con machetes, aunque Seguridad habla de un apuñalamiento. Los sanitarios trasladaron a continuación al chico al hospital de Cruces, donde terminó falleciendo. En un primer momento la Policía creía que alguno de los «varios agresores» se habían escondido en un portal de la cercana calle Zumárraga, en el número 7, a poco más de cien metros de donde habían encontrado a la víctima.

La Policía buscó a los agresores en edificios próximos y armas en los contenedores de la calle

Por eso, sobre las nueve de la mañana entraron en el inmueble varios agentes de los 'Bizkor', la unidad de intervención rápida fuertemente parapetados. La búsqueda fue infructuosa. Durante las horas siguientes se precintó la zona, un entorno restringido que fue creciendo a medida que pasaba el tiempo y no se hallaban a los supuestos agresores. Investigadores de la Policía Científica peinaron varios tramos de calle en busca de pistas, con especial atención al que une el lugar donde apareció la víctima malherida (había visibles rastros de sangre) y el portal donde se sospecha que habrían entrado los agresores. También inspeccionaron el interior de contenedores de basura y papeleras ante la posibilidad de que pudiesen haber arrojado en su interior el arma homicida o alguna otra de las que portaban, ya que testigos presenciales apuntaron que algunos atacantes también llevaban palos y tablas.

Fuentes policiales revelaron a este periódico que los sospechosos son de origen sudamericano y que la víctima tenía antecedentes. Los investigadores creen que el fallecido pertenece a una banda juvenil y hablan de que pudiera estar vinculado a 'Les Derniers Saolopards', a los que la Ertzaintza considera una de las más peligrosas de Euskadi y que opera especialmente en Santutxu. Vinculan la muerte del joven a una pelea entre dos grupos juveniles.

Hace seis días el alcalde situó la seguridad como el «gran reto» de Bilbao y su «mayor preocupación»

Este fenómeno, el de las bandas juveniles, está en auge especialmente en Bilbao, donde operan la mitad de las 18 pandillas violentas que existen en Bizkaia. Preocupan mucho a la Policía vasca por su agresividad y su implicación en distintos delitos. Pero también porque dificultan la integración social de sus miembros, al tener muchos de los grupos un carácter étnico. 'Les Derniers Saolopards', concretamente, está formado principalmente por jóvenes del Magreb.

El fenómeno va a más y es en buena medida el culpable de que la seguridad sea desde hace tiempo la principal preocupación de la ciudadanía en Bilbao. De hecho, cada año crece la inquietud, según las encuestas elaboradas por el Ayuntamiento. Y lo ha hecho durante un tiempo en el que la delincuencia ha aumentado, especialmente en los delitos más graves, como son agresiones sexuales o ataques con lesiones en riñas tumultuarias.

Preocupación creciente

Semejante panorama ha hecho que hace exactamente una semana, el pasado lunes, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, situase la seguridad como «el gran reto» de Bilbao y su «mayor preocupación». Lo hizo en un momento especialmente simbólico: el pleno sobre el estado de la villa, que marca el inicio del curso político en el Ayuntamiento. Que se haya pronunciado en esos términos y con esa contundencia supone un paso más, y quizás el definitivo, en el cambio de rumbo del equipo de gobierno en este asunto. Hasta hace no demasiado tiempo la tesis era que la preocupación ciudadana estaba más condicionada por mensajes alarmistas que generaban una percepción negativa, que porque realmente el asunto fuese un problema serio.

Los investigadores no descartan que la víctima, de origen magrebí, pertenezca a una banda

En realidad, el cambio de rumbo ha estado marcado desde la cúpula del PNV y el lehendakari Pradales puso este debate en el centro de su discurso tanto antes como después de las elecciones autonómicas del año pasado. Como derivada recurrente está la crítica más o menos explícita de las policías y de algunas administraciones a las debilidades de la Justicia a la hora de sacar de la calle a los delincuentes una vez detenidos. Hay que tener en cuenta que el 43% de los arrestados en Bilbao durante el año pasado eran reincidentes.

De fondo subyacen las dificultades que están teniendo las administraciones para la integración de ciertos colectivos desfavorecidos y el crecimiento de unas desigualdades que siempre operan como acelerante para la conflictividad social.