El sorpassómetro, el nuevo radar italiano que detecta por primera vez un delito que cuesta 200 euros de multa y cuatro puntos Se trata de un radar de última generación que graba en vídeo a los infractores y es prácticamente infalible

J.M. Martes, 14 de octubre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Hasta ahora, los radares vigilaban principalmente la velocidad pero un nuevo dispositivo promete revolucionar el control del tráfico en Europa. Se trata del SV3, apodado en Italia «sorpassómetro», un radar de última generación capaz de detectar adelantamientos ilegales, una infracción tan común como difícil de sancionar hasta ahora. El primer modelo se ha instalado en agosto de 2025 en la carretera SS18 de Calabria y ya está generando debate entre conductores y autoridades.

El SV3 va mucho más allá de sus predecesores. Integra sensores en el asfalto y cámaras de alta definición que registran automáticamente cada vez que un vehículo cruza una línea continua. En ese momento, se activa una grabación de vídeo de unos quince segundos, que capta lo que sucede antes, durante y después de la maniobra y elimina prácticamente cualquier posibilidad de impugnación.

En Italia, las multas por adelantamientos indebidos oscilan entre los 42 euros en zonas urbanas y los 345 euros fuera de ellas, además de la correspondiente retirada de puntos.

Tecnología para prevenir accidentes

El radar SV3 es una evolución de los modelos SV1 y SV2, con mejoras sustanciales en calidad de imagen y en análisis mediante inteligencia artificial. Su instalación no será masiva, sino selectiva y según medios italianos se colocará en carreteras peligrosas del país transalpino como tramos de curvas cerradas, zonas montañosas o rectas con baja visibilidad. El objetivo declarado no es recaudar más, sino reducir accidentes, especialmente aquellos que afectan a los motoristas, víctimas frecuentes de adelantamientos temerarios.

En 2024, las multas de tráfico en Italia superaron los 2.000 millones de euros, pero las autoridades insisten en que el SV3 es ante todo una herramienta de seguridad vial, diseñada para salvar vidas más que para llenar las arcas del Estado.

Si el SV3 cruzara los Alpes y llegara a España, muchos conductores tendrían motivos para preocuparse. Aquí, un adelantamiento indebido se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Una cuantía menor que la italiana, pero con un impacto directo sobre el historial del conductor.