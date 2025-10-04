El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa Las obras en los túneles de la A-15 aconsejan regular el tránsito por uno de ellos en sentido San Sebastián

Los radares en carreteras, autopistas y autovías son un elemento fundamental para la seguridad vial y al que están atentos los conductores para no incurrir en sanciones. Aunque la señalización avisa de su presencia hay algunos radares de tráfico en Gipuzkoa que están más escondidos de lo habitual o cuya presencia es más complicada de detectar desde el coche.

Sin incluir los velocímetros ubicados en zonas urbanas, son una veintena los que están colocados en puntos estratégicos de las carreteras guipuzcoanas para garantizar que los vehículos circulan a velocidades adecuadas. Es precisamente uno de los colocados más recientemente el protagonista por su llamativa ubicación y la corta celeridad que permite.

Se trata del radar ubicado en pleno túnel de Belabieta, en el kilómetro 148,8 de la A-15 en sentido San Sebastián. Las obras en la zona aconsejan circular a poca velocidad y de ahí que se instalara hace dos meses este radar provisional limitado a 60 km/h. Los conductores además se encuentran con otro con las mismas condiciones pocos metros después de salir del túnel, con lo cual se duplica la posibilidad de recibir una multa si no están atentos.

Obras en los túneles de la A-15

Esta medida se enmarca en las obras de renovación que se están llevando a cabo en el túnel más largo del tramo guipuzcoano de esta autovía. Los dispositivos, que ya están autorizados para multar, buscan reforzar la seguridad en un punto que genera retenciones diarias. Debido a estas obras, el tráfico se ha desviado a un bypass, de modo que el tubo en sentido Pamplona, ya reformado, acoge ahora la circulación en ambos sentidos.

Desde el departamento de Tráfico del Gobierno Vasco indican que la instalación de estos nuevos puntos de control de velocidad responde al «incremento de la siniestralidad» en determinados tramos de la red viaria y, en concreto, «por el riesgo añadido que suponen las obras que se están llevando a cabo en el interior del túnel». Además, segun del propio Departamento, el exceso de velocidad es un factor concurrente que aparece en el 90% de los accidentes de tráfico que se producen en la red viaria de la Comunidad Autónoma Vasca.

Radares provisionales por las obras

Las obras, que cuentan con una inversión de 25 millones de euros, buscan adecuar la infraestructura a la normativa europea de seguridad. La intervención en este segundo tubo de Belabieta se produce después de que el tubo en dirección a Navarra fuera actualizado entre 2021 y 2022. El uso de radares provisionales no es una novedad en la A-15 ya que los mismos dispositivos que ahora operan en Belabieta fueron utilizados previamente durante las obras en los túneles de Oindolar y Gorosmendi. Además, la autovía, inaugurada en 1995 y considerada una carretera de montaña peligrosa, cuenta con otros radares fijos.

Uno de los más conocidos es el de 80 km/h cerca de Andoain, que se instaló tras un grave accidente mortal que costó la vida a una familia entera. En el tramo navarro se encuentra el radar de Lekunberri, (pk 127) sentido Pamplona, conocido por ser el tercero del estado que más multas genera.