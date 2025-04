Zupiria: «Me temo que antes del 4 mayo no vamos a aclarar qué va a pasar con el estado de alarma» El portavoz del Gobierno Vasco asegura que no sabe «si habrá alarma o no, pero nos queda trabajo de unos meses» en los que habrá que cumplir restricciones

Ane Urdangarin San Sebastián Jueves, 29 de abril 2021, 09:55 | Actualizado 20:16h. Comenta Compartir

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha vuelto a recurrir a su charcutera María Luisa, «quien lleva desde Navidades sin ver a su madre y me ha preguntado si el 10 de mayo podrá ir a visitarla a Asturia» o a la pregunta que le hizo un hostelero el fin de semana sobre qué pasará ese día, para mostrar su «preocupación porque un miembro del Gobierno Vasco no sepa qué responderles». Zupiria ha lamentado que ante las dudas sobre lo que sucederá con el estado de alarma, que decae el día 9 y el Gobierno central rechaza prorrogar, «en este momento no tenemos forma de responderlas y eso como portavoz me preocupa, porque nos queda trabajo de unos meses. No sé si habrá estado de alarma o no, cómo gestionaremos jurídicamente los próximos meses, pero está claro que tendremos que cumplir unas medidas muy básicas que hay que explicar a los ciudadanos».

Zupiria ha recordado que el Lehendakari «lleva meses» reflexionando sobre la necesidad de prorrogar del estado de alarma vista la evolución epidemiológica, y ha asegurado que su petición formal a Pedro Sánchez «no ha sido respondida». No obstante, ha recordado que el pasado verano Iñigo Urkullu también puso sobre la mesa la idoneidad del totque de queda «que luego sí se admitió», y en otoño sucedió lo mismo con el estado de alarma que está a punto de finalizar, «y al final se impuso para todas las comunidades», ha señalado en una entrevista en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia.

Zupiria ha hecho el ejercicio de mirar a otros países y ha puesto de ejemplo a Alemania, «donde en dos semanas han decidido establecer por ley un plan similar a Bizi Berri, que recoge las distintas medidas que aplicarán en función de la tasa de incidencia. Aquí no se ha hecho nada de eso y no hay respuestas, lo que está creando una situación muy incómoda».

«En Alemania, en dos semanas, ha establecido por ley un plan similar a Bizi Berri»

Respecto a un estado de alarma 'a la carta' po comunidades, como sugirió Idoia Mendia, el portavoz del Ejecutivo vasco ha preferido no analizar esta opción porque no es jurista, «pero lo que ve el Lehendakari y los integrantes del Gobierno Vasco -del que Mendia es vicelehendakari segunda- es que el 10 de mayo vamos a necesitar un marco para tomar decisiones y eso hay que aclararlo cuanto antes. Lo llamarermos de un forma u otra, pero si se ha constatado que la limitación de la movilidad nocturna ayuda a reducir la incidencia necesitaríamos algo parecido. ¿Cómo se logra eso? Es lo que tenemos que aclarar y me temo que no lo vamos a hacer antes del 4 de mayo», ha dicho en referencia a las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Hace siete días comenzó a tramitarse en el Parlamento Vasco la Ley vasca Antipandemia, una iniciativa legislativa destinada a proporcionar un «paraguas legal» a las instituciones vascas para luchar contra el Covid, que podrá ser aprobada el 24 de junio. Zupiria ha señalado que «la idea es aprobarla con el mayor apoyo posible, Elkarrekin Podemos ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo y se quiere trabajar esa vía».

A su juicio, «cada institución», está realizando una lectura «distinta» de la situación epidemiológica. Si el miércoles dijo en otra entrevista que veía al Gobierno de España «preocupado por la imagen, por mostrar al mundo que España es un país que ha superado una mala situación sanitaria», hoy se ha referido a Alemania, donde acaban de decidir que la Final 4 de la Euroliga de baloncesto se dispute, a finales de mayo, sin público, cuando estaba previsto que sí hubiese espectadores. «Días después comenzará la Eurocopa y, en cambio, algunas autoridades quieren forzar que haya público. Está claro que tanto en nuestro entorno como en Europa se están tomando medidas distintas y los intereses y prioridades son distintos».

Ante la posibilidad de que haya público en los estadios de fútbol, ha señalado que el aspecto más problemático no se daría durante el transcurso del partido, «donde los espectadores puedes estar seguros en un espacio abierto, «pero no hay manera de garantizar de un modo correcto las entradas y salidas de 15.000 personas» de un estadio. Y ha recordado que el pasado final de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao,

Asimismo, ha considerado que «como ya vimos el 3 de abril en Bizkaia y Gipuzkoa» (final de Copa entre Athletic y Real), «no se puede garantizar que vayamos a evitar las aglomeraciones que siempre suele haber fuera de los campos de fútbol«.