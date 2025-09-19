Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Salud, Alberto Martínez, junto al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en el acto de este viernes en el Hospital de Basurto. Irekia

Salud anuncia que convocará una nueva OPE especial para cubrir puestos médicos de difícil cobertura tras resolver la primera

El consejero Alberto Martínez asegura que están «satisfechos» con el resultado inicial de la oferta que ha permitido incorporar a 130 médicos de familia y 21 pediatras a partir de hoy

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:26

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado este viernes que, una vez resuelta la primera OPE para cubrir puestos médicos de difícil cobertura, ... la intención de su Departamento es convocar una nueva OPE especial para seguir asegurando que todos los centros de salud tienen cubiertas sus necesidades. Salud ha publicado en la última semana las resoluciones que adjudican 130 puestos de médico de familia y 21 de pediatras en Osakidetza, de los que 27 y 4, respectivamente, han correspondido a Gipuzkoa, tal y como ha desvelado este periódico.

