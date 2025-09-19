Salud anuncia que convocará una nueva OPE especial para cubrir puestos médicos de difícil cobertura tras resolver la primera

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado este viernes que, una vez resuelta la primera OPE para cubrir puestos médicos de difícil cobertura, ... la intención de su Departamento es convocar una nueva OPE especial para seguir asegurando que todos los centros de salud tienen cubiertas sus necesidades. Salud ha publicado en la última semana las resoluciones que adjudican 130 puestos de médico de familia y 21 de pediatras en Osakidetza, de los que 27 y 4, respectivamente, han correspondido a Gipuzkoa, tal y como ha desvelado este periódico.

Preguntado hoy en un acto en el hospital de Basurto por el balance de estas resoluciones, Martínez ha afirmado que están «satisfechos» del resultado inicial, aunque tienen que evaluarlo todavía. Sin embargo, una vez analizado, ha anunciado que la intención de su Departamento es «probablemente, mientras tengamos plazas que sigan siendo de difícil cobertura, planteemos de nuevo hacer una nueva convocatoria para este tipo de plazas».

Respecto a su valoración de esta OPE especial para cubrir plazas que, por distintas circunstancias, resultan menos atractivas para los profesionales y que, por lo tanto, cuesta adjudicar los procesos selectivos ordinarios, Martínez ha afirmado que «hemos conseguido cubrir las plazas que habíamos convocado inicialmente». «Ahora tenemos que ver cuál es el resultado tras comprobar el resto de movimientos de otras plazas resueltas en las OPEs ordinarias, ya que, al ser de tanta magnitud, se han simultaneado y eso puede generar algún efecto», ha precisado, «ya que la estabilización supone, en algunos casos, cambios de localización, que es el mal menor para garantizar la estabilización de las plantillas».

Por otro lado, Martínez, ha anunciado también que su departamento planteará en la próxima mesa sectorial con los sindicatos, prevista para el 24 de septiembre, el despliegue de profesionales de psicología en Atención Primaria para descongestionar los servicios especializados en salud mental, anunciado este jueves por el lehendakari.

Tras la presentación del proyecto para el nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Basurto, y a preguntas de los medios, Martínez ha confirmado esos primeros pasos y que, a la espera de concretar con los sindicatos la iniciativa, Osakidetza incluirá en dicho despliegue dos primeras variables: el nivel de ansiolíticos que se toman en algunas comarcas y, en segundo lugar, el nivel socioeconómico de esas comarcas.

Para definirlo, Martínez ha confirmado que se va a hacer una prueba piloto de cara a definir cómo se despliegan, ya que ya cuentan con las bolsas de trabajo de psicólogos y con los destinos para ese primer despliegue inicial.

Estabilización de la plantilla

La OPE de Difícil Cobertura de Atención Primaria es otro de los principales procesos selectivos que concluye este año Osakidetza, junto con la OPE de Estabilización/ 20-21-22, la más multitudinaria de la historia del Servicio Vasco de Salud, con un total de 7.642 puestos de trabajo ofertados. Todo ello con el objetivo de lograr una plantilla los más estable posible y proporcionar a la ciudadanía una atención de calidad. En estos momentos, la OPE de Estabilización/20-21-22 se encuentra finalizada, aunque en proceso de re-adjudicación de aquellas plazas que, habiendo sido adjudicadas, no se incorporaron las y los profesionales.

Además, a finales de este año el Departamento de Salud y Osakidetza tienen como objetivo convocar una nueva OPE ordinaria, la correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, con más de 4.000 plazas disponibles. Los exámenes se realizarán durante el año 2026 y se aplicará el nuevo modelo de OPE cuyas bases se están negociando en la Mesa Sectorial, y que tiene como objetivo agilizar los procesos de selección y provisión de Osakidetza.