Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa

Justo un año después de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunciara en una entrevista en este periódico que Osakidetza iba a poner en ... marcha una «OPE especial» para cubrir plazas de médicos de difícil cobertura en Atención Primaria, su departamento acaba de publicar las resoluciones que adjudican 130 puestos de médico de familia y 21 de pediatras en todo Euskadi. De ellos, a Gipuzkoa le han correspondido 27 médicos de familia y 4 pediatras, una cifra prácticamente calcada a la de Araba, pero que contrasta con la de Bizkaia, que casi triplica a Gipuzkoa con 75 y 14 adjudicaciones, respectivamente. Una distancia que no se justifica por la mayor población, ya que Bizkaia no llega a doblar los habitantes de nuestro territorio. Los médicos de familia se incorporarán desde hoy a sus nuevas plazas y los pediatras lo harán desde este lunes.

Finalmente, Salud ha podido aprobar la resolución que adjudica las plazas de difícil cobertura antes de que acabe el verano, aunque la idea inicial es que se resolviera para julio. La Oferta Pública de Empleo (OPE) de puestos de difícil cobertura en Osakide-tza estaba dirigida a las plazas de Atención Primaria que se habían quedado sin ocupar durante varios procesos de adjudicación de puestos. Las razones eran variadas: algunas se encuentran en localidades rurales, otras son de turnos de tarde en centros de salud de núcleos urbanos –horarios que en muchas ocasiones no resultan atractivos para los profesionales–, varias son de puntos de atención continuada (PAC) que atienden sobre todo por las noches, cuando los centros de salud cierran sus puertas, y también hay alguna destinada a centros penitenciarios.

En el caso de las plazas adjudicadas en Gipuzkoa, la mayoría están destinadas a núcleos urbanos muy poblados, mientras que las que se pueden catalogar como rurales son minoritarias. Entre las 21 plazas de médico de familia, diez se ubican en la OSI Donostialdea. Centros de salud con gran carga asistencial como los de Gros o Amara Berri suman incluso dos plazas de tardes. También destaca una plaza para la unidad penitenciaria de la cárcel de Martutene. Sin embargo, la palma en esta adjudicación se la lleva el PAC de Irun, de la OSI Bidasoa, con tres plazas. Entre las incorporaciones más 'rurales' cabría mencionar las destinadas a los consultorios de Elgeta, Segura, Ataun o Zegama.

Las cuatro plazas de pediatras que corresponden a Gipuzkoa, por su parte, se destinarán casi en su integridad a la OSI Bidasoa, que en los últimos meses había mostrado una evidente carencia de estos especialistas en medicina infantil, lo que había provocado diversas protestas por parte de las familias de los pequeños. En concreto, dos plazas son para el centro de salud de Irun y otra para el centro de salud de Hondarribia. Además de la OSI Bidasoa, hay otra plaza que se ha adjudicado al centro de salud Elgoibar-Soraluze (OSI Debabarrena).

Además de las plazas que Salud ha adjudicado esta última semana, en julio también resolvió cuatro plazas de Psiquiatría Infantil, dos de ellas en Gipuzkoa: una en el centro de salud mental de Irun y otra en Azpeitia-Zumarraga.

Por méritos, no por examen

La OPE de difícil cobertura despertó el interés de facultativos tanto de Euskadi como de otras comunidades autónomas en las que se publicitó esta convocatoria. Han sido más de 800 los profesionales que se han inscrito en este proceso que no cuenta con un examen al uso, a diferencia de otras oposiciones. Las plazas se adjudican en base a los méritos que aportan los aspirantes.

Algunos sanitarios han mostrado cierto malestar por los criterios empleados por Osakidetza para designar qué plazas son de difícil cobertura y han entrado en esta convocatoria y cuáles no. Salud defiende que ha seguido la norma establecida por el Ministerio de Sanidad para la catalogación de estos destinos. Respecto a la diferencia de plazas entre Bizkaia y Gipuzkoa, fuentes del departamento indican que se debe, «además de a la diferencia de población, a que en Bizkaia la falta de médicos es mayor».

Se consideran plazas de difícil cobertura de Medicina de Familia y Pediatría aquellas con jornadas de tarde o con agenda abierta a la mañana o deslizante a distintos horarios, las adscritas a los PAC, consultorios, unidades penitenciarias o repartidas entre varios centros.