El PAC de Irun, ubicado en el centro de salud de Irun Centro, es el que más se refuerza en Gipuzkoa con tres nuevas plazas de difícil cobertura. LUSA

Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa

El Departamento de Salud resuelve la OPE especial para cubrir puestos sensibles, en la que Bizkaia triplica las plazas adjudicadas en Gipuzkoa

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Justo un año después de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunciara en una entrevista en este periódico que Osakidetza iba a poner en ... marcha una «OPE especial» para cubrir plazas de médicos de difícil cobertura en Atención Primaria, su departamento acaba de publicar las resoluciones que adjudican 130 puestos de médico de familia y 21 de pediatras en todo Euskadi. De ellos, a Gipuzkoa le han correspondido 27 médicos de familia y 4 pediatras, una cifra prácticamente calcada a la de Araba, pero que contrasta con la de Bizkaia, que casi triplica a Gipuzkoa con 75 y 14 adjudicaciones, respectivamente. Una distancia que no se justifica por la mayor población, ya que Bizkaia no llega a doblar los habitantes de nuestro territorio. Los médicos de familia se incorporarán desde hoy a sus nuevas plazas y los pediatras lo harán desde este lunes.

