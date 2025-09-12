El espectáculo natural a un paso de Gipuzkoa: con una cascada de 222 metros de caída e ideal para hacer senderismo

El Salto del Nervión es el más alto de toda la península ibérica y el segundo de Europa.

A un paso de Gipuzkoa, en los límites de Álava y Burgos, se encuentra el salto de agua más alto de toda la península ibérica y el segundo de Europa. Se trata del Salto del Nervión, un espectáculo natural con una cascada de 222 metros de caída y que es ideal para hacer senderismo.

Este fenómeno natural, del que nace el río del mismo nombre, se formó a lo largo de los años por la acción erosiva del cauce del río. El terreno kárstico y la combinación de factores geológicos y climáticos han esculpido este paisaje convirtiéndolo en una obra maestra de la naturaleza que se debe visitar al menos una vez en la vida.

Para llegar y poder contemplar su maravillosa cascada, es recomendable hacerlo desde el pueblo burgalés de Berberana a poco más de una hora y media de San Sebastián. La mejor opción es conducir 3,2 kilómetros y dejar el coche en el parking de la Fuente de Santiago, una zona que Castilla y León ha declarado Monumento Natural.

Tras recorrer un camino de apróximadamente 200 metros, se puede encontrar el mirador, el mejor observatorio de la cascada y el cañón que se abre a los pies de los visitantes. Un lugar en donde los buitres suelen sorprender con su vuelo a la altura de los ojos de sus visitantes.

Una impresionante ruta de senderismo a los pies del salto del Nervión

Aunque también se puede llegar desde Álava, en concreto, desde el pueblo de Amurrio o desde Delika, en caso de que se quiera ver esta impresionante cascada de más de 220 metros de altura desde abajo.

El camino empieza en el puente del tren de la localidad de Delika, río abajo. Una ruta de apróximadamente dos horas, ida y vuelta en la que poco a poco el visitante llegará al cañón hasta alcanzar el sobrecogedor salto que se alza sobre su cabeza.

En cuanto a la mejor época para visitar este salto, su esplendor suele ser tras el deshielo de generosas nevadas o después de muchos días de lluvias continuadas durante invierno o primavera, aunque no se descarta poder ver la impresionante cascada también en otoño.