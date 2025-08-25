La experiencia de dormir en un iglú muy cerca de Gipuzkoa

M. S. San Sebastián Lunes, 25 de agosto 2025, 08:33 Comenta Compartir

Muy cerca de Gipuzkoa, en plena Selva de Irati se encuentra un conjunto de cinco cabañas o iglús, suspendidos en unas terrazas e ideales para llevar a cabo una escapada este verano y disfrutar de unas magníficas vistas en medio de la naturaleza y a un paso de casa.

Con el aspecto tradicional de los que elaboraban los esquimales, estos iglús no están construidos con bloques de nieve o hielo sino que están construidos con materiales de bajo impacto y de energía casi nula. Eso sí, la forma es idéntica a la abovedada de los típicos refugios de los habitantes del polo norte.

El trayecto para llegar al establecimiento hotelero Irati Barnean desde San Sebastián es de poco más de dos horas de duración, pasando por Pamplona. Una vez allí, hay que llegar hasta la población navarra de Orbaizeta y continuar tres kilómetros por la NA-2030, siguiendo las indicaciones hacia la Selva de Irati.

Impresionantes atardeceres y cielos con estrellas en Irati Barnean

La pista de subida hasta los iglús está en buenas condiciones de acceso por lo que cualquier vehículo puede subir hasta el parking de Irati Barnean. No obstante, desde este alojamiento turístico recomiendan llegar de día para que la llegada sea más fácil y así poder disfrutar de las magníficas vistas que ofrecen los iglús.

Una vez allí y dependiendo de la cabaña que se haya elegido, solo queda disfrutar de la noche inmerso en la naturaleza, lejos de zonas urbanas y con vistas panorámicas al valle de Aezkoa. Además durante el día, la zona ofrece varias rutas y actividades por descubrir en el Pirineo oriental navarro.

Un alojamiento que ofrece comodidad con impresionantes atardeceres, noches de luna llena y cielos con millones de estrellas por las noches, acompañados de una degustación de productos locales de Navarra, todo ello desde una cabaña con forma de iglú en la que también se aceptan mascotas.

Temas

Verano

Planes

Navarra