El pediatra Carlos González explica el impacto en los hijos de las discusiones entre padres: «Es todo lo contrario»

El prestigioso pediatra Carlos González, conocido por su enfoque respetuoso y centrado en las necesidades de los niños, ha arrojado luz sobre uno de los temas más debatidos en la crianza: las discusiones entre los padres. En su podcast 'Criando sin miedo', el experto desmontó varias creencias populares sobre cómo los desacuerdos entre progenitores podrían afectar a sus hijos.

«Otro mito con el que muchas veces se asusta a los padres es el de que una vez que papá o mamá han dicho algo, el otro progenitor, por nada del mundo, debe contradecirle porque eso le haría perder autoridad, porque eso lo dejaría en ridículo ante los hijos», comentó el pediatra.

Para el experto en crianza Carlos Gonzáles, la idea de que los padres deben mantener una postura unificada en todo momento es no solo errónea, sino también perjudicial. «Es todo lo contrario, no está perdiendo autoridad, al contrario, la está ganando. Es la base de la democracia, en realidad, la división de poderes».

Carlos González destacó que el diálogo abierto y las correcciones entre los padres pueden ser un modelo importante para los hijos: «Cuando papá dice un disparate, mamá le puede parar los pies y al revés. La garantía para el niño es que si papá pierde los nervios, mamá me protege, y si mamá pierde los nervios, papá me protege».

Carlos González: «Sencillamente eso no hay que hacerlo»

Sobre la idea de evitar las discusiones frente a los hijos, el pediatra Carlos González fue contundente: «Esto es una tontería. Si por discutir entendemos insultarse, golpearse, tirarse platos, calla, gilipollas, me tienes harto, a ver, eso no hay que hacerlo delante de los niños, pero tampoco hay que hacerlo detrás de los niños. Sencillamente eso no hay que hacerlo».

El pediatra subrayó que los desacuerdos respetuosos y bien gestionados son una oportunidad para enseñar a los niños habilidades clave como la resolución de conflictos, el respeto mutuo y la importancia del diálogo en las relaciones humanas.

Estas declaraciones refuerzan el mensaje de que, lejos de generar inseguridad en los niños, un entorno donde los padres muestren desacuerdos constructivos puede ayudar a crear un espacio más seguro, equilibrado y democrático para los pequeños.