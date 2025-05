El pediatra Carlos González sobre los celos entre hermanos: «No se evitan, se acompañan»

L. G. Martes, 13 de mayo 2025, 10:06 Comenta Compartir

El pediatra Carlos González, una de las voces más influyentes en la crianza respetuosa, ha ofrecido una nueva reflexión sobre uno de los retos más comunes en la vida familiar: los celos entre hermanos. Su mensaje es claro: no se trata de erradicarlos, sino de entenderlos y acompañarlos.

«¿Qué hacemos con los celos? Lo primero, comprender que son normales», afirma González. «Plantearse cómo evitar los celos es tan absurdo como decir cómo evitar la adolescencia. Son cosas que van a llegar».

Lejos de ver los celos como un problema que debe eliminarse, el pediatra insiste en que lo esencial es atender las emociones del hijo mayor con empatía, especialmente cuando un recién nacido irrumpe en la dinámica familiar. «Los niños tienen celos. El objetivo no es que no tenga celos, el objetivo es que no lo estrangule, porque luego encima se va a sentir culpable», explica con su habitual tono directo.

En sus declaraciones, Carlos González subraya la importancia de estar presentes para el hijo mayor. «Es necesario buscar la manera de prestarle atención. Es difícil, porque un bebé necesita 24 horas de atención, pero bueno, para eso inventó Dios a los papás», señala, haciendo un llamamiento a una crianza compartida y colaborativa.

Aunque el especialista reconoce que, en muchos casos, es la madre quien pasa más tiempo con el recién nacido, destaca la necesidad de encontrar pequeños momentos para conectar con el hermano mayor. «Mamá también debe buscar un huequecito, quizá aprovechando esa rara hora en que el bebé duerme, para estar 20-30 minutos con el hermanito mayor. Estar de verdad, no de cualquier manera».

Para Carlos González, esos momentos de conexión no pueden ser superficiales. «Muchas veces hacemos como que estamos: el niño nos dice cosas y mientras estamos cocinando o viendo la tele le decimos, 'sí cariño, sí cariño'. Pero se dan cuenta de que no estamos haciendo caso de verdad. No, no. Es dejar lo que estás haciendo, sentarte en el suelo o donde sea, escuchar a tu hijo, mirar los dibujos que ha hecho, que note que de verdad estás».