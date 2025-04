El pediatra Carlos González llama a atender el llanto infantil con empatía: «Tu hijo no llora por un juguete, llora por ti» En su podcast 'Criando sin miedo', Carlos González ha explicado con contundencia que los niños no lloran por capricho, sino por necesidad de afecto

L. G. Miércoles, 16 de abril 2025, 10:36 | Actualizado 10:45h.

El reconocido pediatra y especialista en crianza respetuosa, Carlos González, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles de la crianza infantil: la importancia de atender el llanto nocturno de los más pequeños. En su podcast 'Criando sin miedo', Carlos González ha explicado con contundencia que los niños no lloran por capricho, sino por necesidad de afecto. «Cuando tu hijo de dos años llora a medianoche, no te está pidiendo ni un juguete ni un dulce, solo pide que vayas», aseguró el especialista. El autor de libros como 'Bésame mucho' y 'Mi niño no me come' recordó que el llanto infantil es una forma de comunicación legítima, especialmente en los primeros años de vida.

El pediatra Carlos González advirtió también sobre la inutilidad —y el riesgo emocional— de intentar condicionar a los niños pequeños a dejar de llorar a cambio de premios. «Si durante toda esta semana no lloras por la noche y no nos llamas y duermes de un tirón, te compraré el triciclo o te llevaré a Disneylandia… no va a funcionar», explicó, insistiendo en que este tipo de estrategias no solo fracasan, sino que pueden generar una carga emocional innecesaria en los niños.

El deseo de consuelo nocturno

Según el especialista, los niños de corta edad no tienen la madurez cognitiva para suprimir una necesidad emocional básica como el deseo de consuelo nocturno. «A lo mejor aguantan durante unos minutos o unas horas, y al final acaban llorando el doble: llorando como todas las noches para que vengan sus papás, y llorando porque son conscientes de que se han quedado sin bicicleta».

En un contexto donde muchas familias buscan equilibrio entre la crianza y el descanso, González invita a reflexionar sobre las prioridades: «Tu hijo no te está pidiendo juguetes ni dulces. Te está pidiendo tu presencia, tu atención y tu tiempo». Lejos de ser un gesto de debilidad, atender a un niño que llora por la noche, sostiene González, es un acto de amor y responsabilidad. «Escuchar el llanto de tu hijo es escucharlo a él», concluye el pediatra Carlos González.