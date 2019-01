Pablo Ibar: Si es condenado a cadena perpetua el recurso no será antes de cinco años Pablo Ibar rodeado de sus abogados durante la sesión en la que se leyó la sentencia. / EFE La defensa ha de conocer si el jurado condena a Pablo a permanecer de por vida en la cárcel o a la inyección letal JAVIER PEÑALBA Enviado especial a Florida Lunes, 21 enero 2019, 09:10

Pablo Ibar deberá permanecer en el centro penitenciario de Broward hasta el próximo 25 de febrero. Ese día será conducido de nuevo a la sala número 6900 del juez Dennis Bailey. Allí, el mismo jurado que ahora le ha declarado culpable, debe decidir si le impone la pena de muerte que solicita la Fiscalía de Florida, o la cadena perpetua, petición que la defensa de Pablo formulará el próximo 4 de febrero. Para este caso, los miembros del jurado, al igual que ha sucedido estos últimos días, quedarán aislados y solo podrán regresar a sus domicilios en cuanto hayan alcanzado una opinión unánime.

La defensa se pondrá en breve a trabajar en el posible recurso que interpondrá a la última decisión. No obstante, antes de ponerse manos a la obra, ha de conocer si el jurado condena a Pablo a permanecer de por vida en la cárcel o a la inyección letal. De prosperar la pena de muerte, la apelación deberá ser interpuesta ante el Tribunal Supremo de Florida. Si, por el contario, es condenado a cadena perpetua, deberán apelar ante Tribunal del Circuito correspondiente de Florida. Fuentes jurídicas sostienen que esta vista no tendría lugar antes de cinco años.

El mismo equipo jurídico

Todo induce a pesar que serán Benjamin Waxman y Joe Nascimiento los que continúen con la defensa. Ninguno como ellos conoce los entresijos de este proceso y aunque en esta ocasión el resultado no ha sido el esperado y mucho menos el deseado, son los mejor situados para intentarlo de nuevo en una instancia superior. La familia confía plenamente en ellos. No es de extrañar, por lo tanto, que Tanya, la mujer de Pablo, y el resto de familiares, fuesen a buscarles nada más terminar la vista para agradecerles el gran trabajo que había realizado. Waxman no podía contener la emoción. Tampoco la esposa del letrado, que rompió a llorar dentro de la sala, nada más escuchar el veredicto, y más tarde en los pasillos.

Especialmente ensalzada ha sido la labor realizada por Nascimiento, un joven letrado que ha llegado a sacar los colores a verdaderos expertos en ADN propuestos por la Fiscalía durante los interrogatorios a los que les sometió. Todos coinciden en señalar que en supuesto de haber ganado, este caso le habría encumbrado como uno de los mejores abogados del Estado.