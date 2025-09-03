Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos La usuaria de la línea que cubre la ruta entre el aeropuerto de Loiu y San Sebastián ha lamentado «la falta de empatía y sensibilidad a pesar de las muchas plazas vacías»

Una usuaria de la línea de autobús que conecta el aeropuerto de Bilbao con San Sebastián ha lanzado una reflexión pública tras relatar el episodio vivido junto a un niño de 12 meses el pasado 20 de agosto al intentar acceder sin éxito a un autobús «con muchos asientos vacíos» que cubre esta ruta.

«Falta empatía en Pesa. Miércoles 20 de agosto, aeropuerto de Loiu. Llego en un avión de Alicante, que se adelantó respecto a su horario, con un niño de 12 meses. Tengo comprado el billete de autobús a Donostia en taquilla, única vía posible para los billetes de bebé. El hecho de comprarlo en taquilla, no permite cambio online. Con taquilla en Loiu o una web en condiciones se podría realizar el cambio pero no se da ninguna de las dos circunstancias así que todo depende del conductor«, explica la pasajera en su mensaje enviado al buzón de los lectores donostiarras.

En su escrito emitido al apartado Sirimiri, la donostiarra explica además que el autobús al que pidió acceder de manera anticipada a la hora fijada en su billete contaba con «muchos asientos vacíos» y pide una solución para que este tipo de situaciones puedan encontrar solución sin generar perjuicio para los usuarios.

«El chófer del autobús del día 20 de agosto a las 18.15 horas, a pesar de ir con muchos asientos vacíos, no me permitió subir, y me dijo que esperara al autobús de las 18.45 horas, que es el que me correspondía. La falta de sensibilidad de Pesa es patente. Nefasto servicio público para los ciudadanos que lo sufrimos. Se ahorran la ventanilla presencial de Loiu y a pesar de llevar el autobús con muchas plazas libres, en lugar de cuidar al cliente, le fastidia de forma gratuita, sin ninguna muestra de empatía», concluye en su mensaje.

Una reflexión pública que ha generado un debate en torno a la empatía, moralidad, normativas o efectos legales con diversidad de opiniones. Así, algunos lectores han explicado haber vivido situaciones similares permitiéndoles el chófer el acceso final al autobús por lo que consideran que lo relatado responde «en mayor o menor medida al buen humor o carácter del conductor, más que a la compañía en sí». Por su parte, otros usuarios han defendido la decisión del empleado alegando que tan solo cumplía con sus obligaciones.

«Quisiera romper una lanza a favor del conductor del autobús de Pesa en el aeropuerto de Loiu. Desde un enfoque profesional, actuó correctamente y conforme a la normativa. La señora no tenía un billete válido para ese servicio y debía esperar 30 minutos al siguiente. No estaba desamparada, solo debía esperar su turno. Permitir su acceso habría supuesto una negligencia con consecuencias posibles: sanción o despido para el conductor, riesgos legales, demandas civiles para la empresa y problemas con los seguros en caso de accidente, ya que estos no cubrirían a pasajeros no registrados oficialmente».