Nuevos bancos públicos instalados en la calle Easo junto a las mesas de la terraza de un bar. DV

Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»

«Además de no hacer el servicio, si consigues sentarte en un banco público tienen la cara de cobrarte también el suplemento», ha relatado un cliente donostiarra

J.M.

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:06

El cobro de suplementos en bares y restaurantes es una costumbe extendida en la gran mayoría de establecimientos de hostelería. Ya sea por cubierto, pan o servicio de terraza, estos costes se añaden a la cuenta con la aceptación habitual de los clientes. No obstante, en ocasiones estos pluses generan desencantos e incluso enfados en los consumidores como le ha ocurrido a un vecino de San Sebastián tras visitar un bar de la recién reformada calle Easo.

Una vía del centro de Donostia que tras años de obras no solo ha recuperado las aceras para el tránsito de los viandantes sino que ha aumentado su zona peatonal en beneficio de los locales de hostelería, que ahora pueden desplegar sus terrazas en la calle, así como de elementos urbanos, que han visto ampliada su presencia en forma de bancos.

Asientos públicos que, por otra parte, han captado la atención de muchos donostiarras por su curiosa figura pero que también han jugado malas pasadas a algunos vecinos. Así lo ha descrito un usuario del popular grupo de Facebook sobre asuntos de la ciudad 'No eres de Donosti si...' donde ha explicado el cobro llevado a cabo por un bar de la zona por sentarse en un banco.

«Olé con el suplemento de consumir en terraza. Además de no hacer el servicio, si consigues sentarte en un banco público tienen la cara de cobrarte también el suplemento», ha compartido sobre su experiencia en uno de los bares de la calle Easo de San Sebastián.

La publicación ya ha recibido decenas de comentarios en relación al cobro, a veces abusivo, de los bares y restaurantes en cuestión de suplemento así como de hechos similares ocurridos en otros establecimientos de la ciudad. «Ayer con un amigo al entrar en el bar opedimos dos cotados y el dueño nos dijo que si quueríamos café tendríamos que pedirlo en terraza porque dentro del bar no ponían cafés», relataba otro usuario del grupo.

