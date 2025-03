La estrecha relación que une a Martín Berasategui con Iñaki Gabilondo: «Yo le llamo hermano y ellos me llaman...» A ambas familias les une una estrecha relación desde hace décadas a raíz de sus padres

Martín Berasategui es una caja inagotable de sorpresas. Además de ser un chef de prestigioso con numerosas estrellas Michelín y contar con una dilatada trayectoria profesional, el cocinero guipuzcoano siempre ha destacado por sus innumerables anécdotas relacionadas con su trabajo y amistades.

Una de las últimas historias que ha desvelado Berasategui ha sido su divertida relación con el periodista Iñaki Gabilondo, cuyas familias se conocen desde hace décadas. «»Es que mi difunto padre era carnicero y aprendió carnicería con los padres de los Gabilondo. Mi padre vivía en casa de los Gabilondo y los padres de los Gabilondo ayudaron a los míos en la primera carnicería que abrieron«, explicó Berasategio en el podcast gastronómico 'La Picaeta'.

Durante la conversación, el cocinero guipzcoano también explicó que en su familia existía una enorme admitación a los Gabilondo y que sus padres y tías repetían constantemente «a ver si se te pega algo de los Gabilondos». Un amor recíproco entre familias que le confesó el periodista a Berasategui admitiendo que en la casa de los Gabilondo el padre de Martín era considerado por los nueve primogénitos como «un hermano mayor».

Muy cercanos hace décadas, en la actualidad Martín Berasategui e Iñaki Gabilondo conservan una estecha relación que se propaga a las familias. «Ellos me llaman hermano y yo les llamo hermanos. Yo no estaría donde estoy si no hubiésemos tenido la suerte de cómo fueron ellos con mis padres. Es gente única, irrepetible y los más grandes entre los grandes», admitía el cocinero.