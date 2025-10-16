Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado» El ciudadano del País Vasco francés aprovechó sus visita para acudir al supermercado y echar gasolina

De la misma manera que muchos vecinos de Gipuzkoa aprovechan sus viajes a Francia para comprar algunos productos de la cesta de la compra como quesos, patés o mantequilla, también son muchos los ciudadanos franceses que ya sea por la cercanía geográfica, la diferencia de precios o la variedad de opciones cruzan la frontera para acudir al supermercado.

Una experiencia que un cliente de Iparralde ha querido relatar en primera persona en un popular grupo de Facebook del País Vasco francés tras su primera visita al supermercado Mercadona de Oiartzun, que ha despertado gran interés entre sus compatriotas.

«Buenas noches. Hoy hicimos un corto viaje a nuestros vecinos...», comenzó su publicación, antes de confesar que no conocía la existencia del supermercado Mercadona en Oiartzun y que era la primera vez que lo visitaba.

En su mensaje, el usuario destacó la oferta de productos, especialmente los relacionados con la pescadería. «En lo que se refiere a pescado, somos muy bienvenidos... Hay muchas opciones y los precios correctos», escribió.

En su visita a Gipuzkoa, no faltó tampoco la tradicional parada para echar gasolina, a menor coste en la actualidad que en Francia.

La publicación ya ha recibido numerosos comentarios de otros usuarios del grupo, que no han dudado también en compartir sus recomendaciones.

