Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta La quesería La Visionaria abre desde este lunes sus puertas en la plaza Alcalde Agirretxe de Irun

Néstor Gómez y Patricia Ardanuy en la quesería La Visionaria, abierta desde este lunes en la Plaza Alcalde Aguirretxe en Irun.

Javier Medrano San Sebastián Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

Un nuevo negocio abre sus puertas en Irun. Se trata de la quesería La Visionaria, proyecto que nace de la mano de Néstor Gómez y Patricia Ardanuy, dos irundarras de 31 años que tras recorrer medio mundo en bicileta se lanzan ahora a la aventura de emprender con su propio negocio en su ciudad natal.

«Yo me dedicaba al sector del transporte y Patricia cursaba un master tras estudiar Psicología. Notábamos que a nivel profesional y personal era el momento de probar cosas nuevas y así surgió un viaje que nos ha tenido seis años fuera de casa», explica Néstor sobre la decisión tomada por ambos en 2019 que les llevó a recorrer en bicicleta miles de kilómetros del globo terráqueo, desde el norte de Canada a la Patagonia y posteriormente de Irun a China.

Fue precisamente en una de las primera aventuras de la ruta cuando conocieron en Los Ángeles a Itziar, una irundarra afincada en California que trabajó en los años noventa en The Cheese Store of Beverly Hills, templo quesero de referencia en Estados Unidos donde tras ponerse en contacto con sus responsables les ofrecieron trabajo a los dos.

Ampliar Algunas del cerca de centenar de referencias de queso que ofrece La Visionaria a sus clientes en Irun. LA VISIONARIA

Así, durante cinco años él y cuatro ella, desde la previa de Acción de Gracias hasta pasada la temporada de Navidad; Néstor y Patricia trabajaron en el establecimiento y comenzaron a forjar un conocimiento y pasión por el queso que tiempo más tarde ha derivado en La Visionaria. «Es curioso porque hemos ido a América para aprender de quesos, algo que suele ser al revés de lo común», comentan sobre su valioso aprendizaje en la tienda angelina que reúne más de quinientas referencias de quesos entre sus paredes y es toda una institución en el país de las barras y estrellas.

Una formación que sumada a todas las demás vivencias del resto de su viaje les ha permitido reunir el conocimiento y la experiencia necesarios para lanzar su propio negocio de quesos en Irun, ciudad natal a la que ahora regresan con entusiasmo.

La Visionaria, un proyecto que llega a Irun tras años de amor por el queso

«A mi me gustaba el queso ya desde adolescente y fue en un viaje a Francia a los dieciocho cuando comencé a interesarme más. Ahora, después de estos años en Estados Unidos y el resto del mundo, pensamos que era el momento de volver y lanzar el proyecto aunque nuestros familiares nos llamaron iluminados y nos dijeron que todo se compra en supermercados y grandes superficies», explica Néstor sobre el nacimiento de la quesería y el origen de su nombre.

Así, junto a Patricia, se lanzaron a la búsqueda de un espacio en el que materializar su negocio y cuyo resultado ha sido un coqueto establecimiento ubicado en la Plaza Alcalde Agirretxe, muy cerca del Paseo Colón de Irun. «Es pequeño de dimensiones pero tiene una cristalera amplia y está muy bien situado», cuentan sobre el local en el que este lunes 29 de septiembre, tras un intenso trabajo, ha abierto finalmente sus puertas La Visionaria.

Ampliar Facha exterior de la quesería La Visionaria en Irun. LA VISIONARIA

Detras quedan meses de reformas así como de desempeño en la sombra con productores locales para surtir de hasta 80 referencias al nuevo negocio. «Un tercio de los quesos son de la península, aproximadamente un cuarto son quesos vascos y el resto corresponden a diferente productos procedentes de Suiza, Italia, Inglaterra, Holanda y otros países», comentan sobre el surtido de quesos que ofrecen tanto en la tienda física como a través de su página web y que abarcan desde quesos de sus gustos personales a otras variedades descubiertas en sus viajes por el mundo, asistencia a distintas ferias o visitas a granjas.

«Este es nuestro sitio y como nadie se dedicaba exactamente a lo mismo, le vimos potencial. Tras salir de Irun hace años también era la manera de cerrar el círculo», concluyen Néstor y Patricia, orgullosos de abrir por fin las puertas de La Visionaria en Irun donde de martes a sábado de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.30, así como los domingos de 11.00 a 13.30, esperan surtir a Irun y todos sus vecinos de quesos, maridaje y futuros proyectos.

«Vamos a lanzar una suscripción mensual por treinta euros que contenga tres quesos especiales de nuestra colección junto a una ficha de procedencia, descripción y consejos de consumo y maridaje. Y estamos trabajando para ampliar nuestro catálogo con quesos especiales según temporada», señalan.