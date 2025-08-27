Un frutero se rinde en elogios a la manera de comprar fruta de los franceses: «Tenemos mucho que aprender» Se trata de una característica que valoran profundamente los consumidores franceses

J.M. Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:39 Comenta Compartir

Si bien comprar frutas y verduras en la frutería siempre es la opción ideal, lo cierto es que cada vez es más habitual adquirir estos productos en el supermercado. Una realidad que se repite tanto dentro de nuestras fronteras como en otros países de Europa como Francia, pero con una gran diferencia que el usuario @el_frutero_de_tiktok ha querido destacar en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales.

Una diferencia significativa que a menudo pasa desapercibida aquí y que sin embargo valoran profundamente los consumidores franceses y que guarda relación con la importancia que otorgan en el país galo al origen de los productos.

Así, en su recorrido por los pasillos, el frutero señala cómo los nuestro vecinos prestan especial atención a la procedencia de los alimentos, un detalle que influye directamente en su decisión de compra.

La diferencia es palpable al elegir productos como cebollas rojas o ajo, donde los franceses miran primero el origen. «Cebollas rojas de España, y ajo también de España», dice el frutero, subrayando cómo este detalle es crucial para los compradores. En comparación, según su experiencia como propietario de una frutería, señala que en nuestro país el consumidor suele priorizar más factores como el precio o la marca, sin considerar tanto la historia detrás de los productos. «España tiene mucho que aprender en cuanto a valorar el origen de los alimentos».

Además, no solo el origen, sino también la trazabilidad, es un tema en auge en Francia. Los consumidores no solo quieren saber de dónde vienen los alimentos, sino también cómo fueron cultivados, cómo han sido transportados y qué impacto tienen sobre el medio ambiente. Una creciente demanda de transparencia en la cadena de suministro está transformando la manera en que los franceses hacen sus compras.

«Entender el origen de lo que consumimos puede tener repercusiones positivas no solo en la salud de los consumidores, sino también en la economía del país», valora.

Temas

Supermercados

Consumo

Francia