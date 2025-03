Una experta explica las diferencias con las gasolineras baratas: «Todo viene del mismo sitio»

J. F. Lunes, 31 de marzo 2025, 13:00 Comenta Compartir

En una reciente edición del podcast 'Rutas de éxito' conducido por Marius Cozma, Isabel Miramunt, experta en compra de combustibles, ofrece las claves sobre las diferencias entre las gasolineras de precios elevados y aquellas más económicas. Desmitificando algunas creencias populares, esta experta aclara que, en esencia, «el gasoil viene todo del mismo sitio». Sin embargo, a partir de esta base común, existen factores clave que justifican la disparidad de precios en las gasolineras baratas.

Según esta experta, directora comercial de la distribuidora Petromiralles, una de las primeras distinciones radica en la «imagen» y el público objetivo de cada tipo de establecimiento. «Las compañías caras quieren un tipo de público», afirma Miramunt, sugiriendo que el propio precio actúa como un filtro para atraer a una clientela específica. Otro factor determinante es el tratamiento del combustible. Miramunt explica que «las compañías caras normalmente cuidan el producto con aditivos, mientras que las baratas venden el mismo producto pero básico, que es absolutamente correcto». De esta manera, las gasolineras de mayor coste invierten en mejorar la calidad del carburante a través de la adición de componentes que pueden influir en el rendimiento del motor, aunque reitera que el producto base es idéntico.

La infraestructura y los servicios ofrecidos también juegan un papel crucial en la fijación de precios. Miramunt detalla que «las gasolineras caras normalmente tienen muchos puntos de venta, tienen servicios añadidos, tienen personal en pista, puedes pagar con cualquier tarjeta y es posible que tengas sus gasolineras cerca de autopistas, de autovías, sitios que también son más caros». Esta extensa red, junto con la variedad de servicios y la ubicación estratégica, conlleva inevitablemente un aumento en los costes operativos que se traslada al precio final.

Ubicación de las gasolineras baratas

En contraposición, las gasolineras más económicas suelen caracterizarse por estar «normalmente en polígonos, pues están dirigidas más al público de ciudad, no tanto pensando en los coches,.. muchas no están preparadas para camiones, no tienen surtidores de gran caudal o hay diferencias en sus accesos». Su modelo de negocio se centra en ofrecer el combustible a un precio más competitivo, generalmente sacrificando algunos de los servicios e infraestructura que ofrecen las estaciones más caras.

En conclusión, Isabel Miramunt resume que «son las diferencias básicas» las que marcan la línea entre ambas categorías de gasolineras, insistiendo en que, a pesar de las estrategias de marketing y los servicios adicionales, «el producto básico es el mismo, todo sale del mismo sitio».

Las diferencias entre gasoil A y B

El programa también abordó una pregunta recurrente entre los consumidores: «¿Cuál es la diferencia entre el gasoil A y B». Su respuesta fue contundente al afirmar que «actualmente son lo mismo». Miramunt aclaró que, si bien «antiguamente era algo distinto sobre todo por los niveles de azufre», en la actualidad la composición es esencialmente la misma.

La diferencia fundamental entre ambos tipos de gasoil reside en «la pequeña proporción de biodiésel que lleva el A por normativa y el colorante que le ponen en el gasoil para que si te hacen una inspección así te puedan controlar si llevas gasoil del rojo o del blanco porque lleva menos impuestos». Es decir, el gasoil B (o bonificado) contiene un tinte rojo distintivo para señalar que está destinado a usos específicos con una menor carga impositiva, como «frigos, calefacciones, generadores para agricultura o maquinaria de obra que no sale a vía pública y que no están matriculados».

«La diferencia es legal, tú no puedes utilizarlo en un camión» y recuerda que el uso indebido de gasoil B en vehículos no autorizados conlleva importantes sanciones, ya que «es la diferencia de impuestos más la sanción». Miramunt señaló que el gasoil A tiene unos «40 céntimos el litro de impuestos además del IVA», mientras que el bonificado «no llega a 10 céntimos». Esta considerable diferencia es la razón por la que su uso está estrictamente regulado y controlado.