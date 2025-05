«Soy muy tranquilo, pero la noche previa habrá nervios»

Eneko P. Carrasco San Sebastián Sábado, 31 de mayo 2025, 00:14 Comenta Compartir

Mikel Zorzano responde a la llamada de este periódico tranquilo. Está preparando «muy bien» la PAU y se muestra confiado en sus opciones. Este donostiarra de 17 años, alumno de Jesuitak Donostia y amante del baloncesto, es uno de los 4.900 guipuzcoanos que se va a presentar a la Selectividad este martes. «No soy nervioso, aunque la noche antes seguro que andaré un poco tenso», admite entre risas.

El objetivo de Zorzano, que ha completado con muy buena nota el Bachillerato de Ciencias, «es realizar en la Universidad del País Vasco un Doble Grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica». Es una carrera universitaria al alza, con muchas salidas profesionales y cuya nota de corte el año pasado se elevó hasta los 12,1 puntos. «Voy a dar el máximo por sacar una buena nota en el examen y llegar a ese corte, pero si no lo consigo sé que el mundo no se va a terminar. Hay otras opciones», señala con calma.

Este alumno del colegio del barrio donostiarra de Gros prepara la Selectividad «estudiando unas 8 horas al día, más o menos». Con todo, también hay que sacar tiempo para oxigenar la cabeza, por ello él sigue con su rutina deportiva habitual. «Entreno a baloncesto todas las semanas, eso no me lo he quitado porque me viene bien».

Entre sus amigos y compañeros de clase «se oye de todo, la verdad», cuenta entre risas. «Hay quien está muy agobiado, otros súper tranquilos, otros prefieren no decir nada...», enumera Zorzano, que se despide por teléfono para seguir con el estudio vespertino.

