«Me gustaría estudiar Medicina en la EHU»

Eneko P. Carrasco San Sebastián Sábado, 31 de mayo 2025, 07:22 Comenta Compartir

Las bibliotecas suelen ser uno de los lugares preferidos de los jóvenes para preparar los exámenes finales. Malen Buj, alumna de Axular Lizeoa, atiende desde una de ellas a este medio mientras apura las últimas horas de estudio en un centro cultural de Donostia. «Llevo ya tres semanas estudiando y creo que lo llevo bastante bien», cuenta esta donostiarra, que ha preferido «ir con tiempo, poco a poco, para luego no andar con prisas al final y agobiarme».

Su ilusión es hacer Medicina en la Universidad del País Vasco, carrera que en 2024 exigió una nota de corte alta, de 12,7 puntos en castellano, que es la opción que ha elegido ella. «Sé que puedo llegar a esa nota, pero también soy consciente de que a veces las cosas no salen como una espera y estoy preparada para eso también», relata con tranquilidad esta estudiante que ha superado con éxito el Bachillerato en Axular.

Después de los dos últimos años en los que han hecho infinidad de exámenes, ahora llega el turno de encarar la prueba definitiva, la que da acceso a uno de los capítulos vitales más importantes de la vida de cualquier aprendiz: la formación superior. Malen confiesa su afición por subrayar con fosforito «las ideas más importantes de lo que estudio. Tampoco me paso y subrayo todo, pero sí que me gusta». Además, entre sus técnicas de estudio también destaca «el poder hacer esquemas para tener los contenidos más organizados».

Deporte, siempre presente

Todos los expertos coinciden en un mismo punto a la hora de aconsejar a los estudiantes de cara a este tipo de exámenes: desconexión mental. «Me gusta hacer ejercicio físico y suelo sacar tiempo para ir al gimnasio y estar un poco con las máquinas», afirma esta estudiante de la capital guipuzcoana. También se preocupa en destinar su tiempo libre «a estar con mis amigas para dar una vuelta o estar con mi familia, que me está dejando tranquila estos días porque confían en mí».

«Yo no voy a estudiar la noche antes, no me gusta eso. Lo hecho, hecho está», resume con acierto. La conversación telefónica con ella no se alarga más porque tiene que volver a la biblioteca a seguir hincando codos. La buena suerte no se desea, se busca.