Andrea Grande, estudiante donostiarra: «He hecho la prematrícula en 25 universidades diferentes»

Eneko P. Carrasco San Sebastián Lunes, 21 de julio 2025, 00:03

Adriana Vicente y Andrea Grande son dos jóvenes donostiarras de la quinta de 2007, que como tantos y tantos chavales de su edad intentan disfrutar al máximo del verano estos días. Con todo, tienen siempre un ojo puesto en el móvil y el ordenador, porque están pendientes de saber a qué universidad van a poder ir el año que viene. Mes y medio después de haber terminado la Selectividad, aún no saben su destino.

«Yo quiero hacer la carrera de Psicología», dice Adriana, «y yo la de Medicina», agrega Andrea. En el caso de la primera, que ha sacado una buena nota en la Selectividad, sabe que tiene «prácticamente imposible» hacer Psicología en la Universidad del País Vasco -EHU- «porque tengo a mucha gente por delante en la lista de espera». La familia de Adriana ha hecho la prematrícula en otras cuatro universidades de País Vasco, Navarra y Cantabria para poder hacer ese grado. Ha sido admitida en Logopedia de la EHU en el segundo periodo de ordenación y ahora «toca deliberar si hacer Logopedia aquí o Psicología en una privada».

El caso de Andrea es algo más complicado. La carrera de Medicina está más cotizada aún -la nota de corte de este año en la EHU es de 12,780- y si no accedes a una plaza de alguna universidad pública, los precios en la privada se pueden disparar hasta los «20.000 euros por curso. Sin contar con que tienes que vivir fuera, claro, que eso también supone dinero», explica la joven. Con una excelsa media de 9,6 en Bachillerato, se presentaba a la Prueba de Acceso a la Universidad -PAU- con «muy buenas sensaciones», pero llegó el examen de Química y le salió «horrible». A ella «y a todo el mundo», agrega Adriana.

«La sensación que tenemos muchos es que algo funciona mal en el proceso de acceso a la universidad» Adriana Vicente

El suspenso en esta materia, «que es de las que sirve aquí para ponderar», hizo que su nota final en la PAU no fuera tan alta como esperaba. «En otras universidades públicas ponderan las matemáticas, así que en otras comunidades autónomas yo tengo una nota bastante más alta», cuenta esta joven estudiante de San Sebastián.

«A finales de junio hice la prematrícula en 25 universidades públicas diferentes», admite. Galicia, Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia... «He echado en todas partes y no lo hice en Andalucía porque se me pasó el plazo», añade. Sin embargo, no le han cogido «en ninguna. Estoy en lista de espera en todas». La opción más probable para ella, ahora, parece ser la de «hacer Enfermería en Cantabria. Aún lo tengo que decidir al 100%».

«Tengo un 9,6 en Bachillerato pero suspendí Química en la PAU y eso me cierra puertas en la pública» Andrea Grande

La sensación es que «acceder a un grado de la universidad pública es como una carrera de obstáculos», lamentan ambas, que incluso señalan «la dificultad de acceder a la privada, donde en determinadas carreras es muy complicado entrar, aunque tu familia se pueda permitir esa inversión».

Precios «excesivos»

Las universidades privadas «tienen que ser más caras, eso no se le escapa a nadie. El servicio que ofrecen es diferente, más completo. Pero en algunos casos los precios son excesivos», se quejan las dos estudiantes donostiarras. «Si tienes que ir a hacer Medicina a la privada a otra ciudad, el precio final entre matrícula y vivir allí se puede ir a los 200.000 euros en seis años. ¿Quién se puede permitir eso?», se preguntan con resignación.

La pelea a brazo partido por acceder a una plaza en la universidad pública deja, en algunos casos, derrotas muy crueles. «Tener un expediente académico muy bueno y que no puedas hacer los estudios con los que has soñado toda tu vida porque tu familia no tiene el dinero suficiente para pagar la privada... Es algo que no entendemos. Hay algo que está funcionando mal», reprochan.

