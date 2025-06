Maddi Garate, la nota más alta de la Selectividad en Euskadi: «Ser constante y llevarlo todo al día ha sido clave»

Beñat Arnaiz San Sebastián Miércoles, 11 de junio 2025, 19:41 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

No muchas personas pueden decir que son los primeros de Euskadi en algo. Maddi Garate, sí. Esta ordiziarra de 17 años ha sacado la mejor ... nota de Selectividad entre los 12.297 alumnos que se han presentado a la primera convocatoria de este curso y cuyas calificaciones fueron remitidas ayer a todos ellos. Su 9,86 luce en lo más alto del ránking, pero desde una emoción y alegría contenida, Garate relativiza la importancia que se le otorga a este examen de acceso a la universidad. «Claro que me alegro mucho por la nota, pero no deja de ser un examen. Refleja el trabajo que hay detrás, sí, pero también es un tema de suerte porque te lo juegas todo a un examen, y tener una nota un poco más alta o un poco más baja no lo refleja todo».

Ha cursado Bachiller en Jakin-tza Ikastola, en Ordizia, y lograr una nota tan alta, 9,86 sobre 10, no ha sido una sorpresa total para ella teniendo en cuenta que la media obtenida durante estos dos anteriores cursos ha sido de 10. Bajo la filosofía de que lo importante es el camino, para Maddi Garate la clave ha sido «ser constante y llevarlo todo al día». Por eso mismo, el examen de Selectividad no ha supuesto enfrentarse a una situación de nervios, prisas de última hora y la ansiedad por alcanzar una nota determinada. «Para Selectividad he hecho un repaso general de todo, y yo al menos he ido tranquila porque no tenía la presión por sacar una buena nota». Aún así, 9,87 sobre 10. Garate, aficionada al deporte y a escribir bertsos, donde este mismo año ha ganado el segundo premio del certamen 'Beasain Idazlehiaketak' con un texto sobre los estragos del cambio climático –'Alferren justifikazio da urruti gertatzen dela, 'Dana'-k bilatu du Valentzia defentsa gabe horrela. Bertako kaleak orain dira amets galduen kartzela, naturak ikusarazi digu berak agintzen duela'–, ha cursado el Bachiller científico y tecnológico con la mira puesta en estudiar «alguna ingeniería» en la universidad, aunque la nota lograda en la Selectividad le ha creado un problema. Un bendito problema. «Tenía pensado hacer alguna ingeniería, pero con esta nota ahora voy a mirar otras carreras que puedan ir por el ámbito de las matemáticas». Noticia relacionada El 98% de los guipuzcoanos aprueba la Selectividad De todos modos, y sin tiempo todavía para haberse parado a pensar en ello porque conoció la nota este miércoles al mediodía y decidió celebrarlo pasando el día en Donostia con una amiga, su predisposición era a mantener su idea inicial. «Voy a seguir el plan original, y luego ya veré». Tiene claro que «por ejemplo no me veo en la enseñanza, quizás sí en una empresa. Tenía pensado hacer diseño de producto». Esa reflexión la realizará las próximas semanas. «Primero voy a celebrarlo y aprovechar el verano». 97,96% de aprobados A Maddi Garate le han seguido otros 11.895 alumnos que han aprobado la Evaluación para el Acceso a la Universidad en Euskadi, un porcentaje del 96,73% del que tan solo se han quedado fuera 401 alumnos: 71 en Araba, 243 en Bizkaia y 94 en Gipuzkoa. De hecho, el territorio guipuzcoano ha sido el que mayor tasa de aprobados ha tenido en los exámenes que se celebraron la semana pasada entre el 3 y el 5 de junio con un 97,96%. En los otros territorios históricos, el porcentaje de aprobados en Bizkaia y Álava ha sido de 95,94% y 95,79%, respectivamente. Entre los 9.621 alumnos que completaron los exámenes en euskera, el porcentaje de aprobados ha sido del 97,7%, mientras que en los estudiantes de castellano el porcentaje es del 93,33%, 2.491 aprobados de 2.669 . A pesar de que el total de los estudiantes que se han presentado a esta primera convocatoria han cursado Bachiller, 853 han completado el examen procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior. La solicitud de revisión se puede presentar desde este jueves 12 hasta el lunes 16 de junio y los resultados definitivos se publicarán el 23. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de julio y el alumnado que desee presentarse debe matricularse del 19 al 24 de este mes.

Temas

Selectividad