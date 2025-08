Esto es lo que deberás llevar en el coche a partir de 2026 según la DGT: no llevarlo supondrá una multa de hasta 200 euros A partir del 1 de enero de 2026, llevar este aparato será obligatorio y no llevarlo supondrá una multa de hasta 200 euros, según la DGT

M. S. Lunes, 4 de agosto 2025, 12:05 Comenta Compartir

«¿Sabes que a partir de 2026 te van a multar con 200 euros por no llevar esto en el coche?», arranca diciendo Adrián Pérez en el último vídeo subido a su cuenta de Instagram, en el que explica que a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar una baliza V16 en el coche y que no utilizarla correctamente en caso de accidente o avería podría implicar sanciones de hasta 200 euros, según la Dirección General De Tráfico (DGT).

Y es que «los triángulos de toda la vida ya no se pueden utilizar, porque la DGT obliga a que todos los conductores tengan una baliza V16 geolocalizada a partir del 1 de enero de 2026», continúa Pérez en el vídeo explicativo que acumula casi 100.000 reproducciones.

Desde la DGT detallan que el cambio de la señal se debe a que en caso de accidente o avería, en autopistas y autovías se deben recorrer 50 metros a pie por la vía para colocar el triángulo de señalización por detrás del vehículo averiado, lo que implica el riesgo innecesario de caminar por la vía a lo largo de 100 metros (recorrido de ida y vuelta al vehículo). Mientras que con la baliza de luz V-16, que debe guardarse en la guantera del vehículo y no será necesario salir del coche, ya que esta debe colocarse en el techo del vehículo en caso de emergencia, ofreciendo mayor seguridad y comodidad, además de una mayor visibilidad.

Este aparato, que funciona con tres pilas de larga duración y está geolocalizada por la DGT, «tiene una tarjeta SIM interna que junto a un número e-mail y el código QR irá vinculado a nuestro coche, así tanto la asistencia como la DGT sabrán cuando encendamos el dispositivo donde nos encontramos», asegura el influencer que enseña en redes todo tipo de dispositivos tecnológicos, novedades y trucos del sector.

Multas de hasta 200 euros

«Obviamente solo será necesario encenderla en caso de accidente, el resto de tiempo la tendremos apagada y con las pilas quitadas para proteger nuestra privacidad», destaca. «La base está imantada y tiene una luz de 360 grados visible hasta un kilómetro de radio e incluye un plan de datos con telefónica totalmente gratuito hasta el 2038».

Desde la DGT informan que no llevar este dispositivo, así como utilizar una baliza V-16 no homologada por la DGT supondrá una multa de 80 euros. Mientras que no usarla en caso de emergencia u utilizar triángulos de emergencia en lugar de la baliza, a partir de 2026, supondrá una multa de 200 euros.

El dispositivo tiene un precio que oscila desde los 20 hasta los 50 euros de precio y Pérez recomienda comprarlo cuanto antes, «ya que a partir de enero comenzarán a subir los precios».