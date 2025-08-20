Le llega la cuenta y al ver el ticket no se puede creer el precio de la cerveza: «Es una absoluta locura» Ir a tomar algo a cualquier establecimiento hostelero puede dejar momentos inesperados que conquistan las redes sociales

La llegada de la canícula veraniega ocasiona indirectamente que las terrazas en el sector de la hostelería se llenen, aumentando la demanda de los clientes y creando así multitud de situaciones divertidas, incómodas o hasta impactantes para el consumidor del local. Algo aparentemente inofensivo como el ticket de consumición puede derivar en reacciones encendidas, como la que han protagonizado los clientes de un bar que han calificado de «una estafa» lo que les han cobrado, tal y como ha difundido Jesús Soriano en sus perfiles de redes sociales.

A través de la popular cuenta de @soycamarero el afectado comienza explicando que «pidieron una Coca-Cola y una caña, y a la hora de pagar, nos cobran 5,60 euros». Los clientes percibieron algo extraño en la cuantía y decidieron pedir el ticket: «nos parece abusivo y pedimos el ticket donde no pone absolutamente nada», relatan en la reseña, en referencia a la ausencia del desglose del coste de cada una de las bebidas consumidas.

No satisfechos con ello, preguntan cuánto cuesta cada consumición y «nos dice que 2,80 euros cada una; este precio por una Coca-Cola ya es bastante caro, pero por una caña es una absoluta locura», considera el perjudicado en su crítica. Concluyen su alegato con una reflexión que más tarde abre un debate en las plataformas digitales: «En ningún sitio te cobran lo mismo por un refresco y una caña, y encima, sin poner nada en el ticket (que no estoy muy seguro de que sea legal). En resumen, nos han estafado».

Si bien Jesús Soriano no especifica dónde se ubica el bar al que hace referencia, el debate sobre los precios se ha abierto a raíz de su publicación, con reacciones encontradas sobre quienes consideran que el precio no es tan alto y quienes defienden lo contrario.

La polémica continua en las redes sociales

La protesta de estos clientes ha dado lugar a multitud de comentarios opinando sobre lo ocurrido, muchos de ellos en desacuerdo con la reseña: «¿Dónde es? Que las cañas a 2,80 euros en Granada ya no las encuentro», declara un usuario. Otros además defienden al propio establecimiento hostelero: «Es un ticket de una máquina que los saca así, no veo el problema. Que hubiera preguntado el precio antes».

El debate sigue y hay algunos que no ven adecuado el ticket, pero sí su cuantía: «Me parece incorrecto que el ticket no venga detallado, abusivo el precio, no». Sea como fuere, nunca hará falta irse muy lejos para experimentar situaciones de este calibre: «Una vez en Donostia tomamos 2 vermuts, no recuerdo el precio pero en el momento parecía alto. Lo que sí me llamó la atención del ticket es que ponía 'varios' y 'varios' por cada consumición», cuenta una usuaria en los comentarios de la reseña.