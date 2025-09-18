Un cocinero desmiente el mito de que «hace falta cobrar bien» para comer solomillo: «Comprándolo entero consigues diecisiete raciones» David Guibert explica las tres claves para aprovechar al máximo un solomillo y obtener hasta diecisiete porciones de carne

El cocinero David Guibert, con más de diez años de experiencia en los fogones y conocido en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre cocina, ha demostrado en una de sus últimas publicaciones cómo se puede comprar y preparar solomillo de ternera sin que comer este corte de carne suponga un elevado gasto para el bolsillo.

«¿Crees que hace falta cobrar bien para comer solomillo? Pues que sepas que no es del todo cierto», arranca el vídeo sobre las tres claves que permiten aprovechar un solomillo al máximo y permiten obtener diecisiete raciones con un solomillo de sesenta euros.

Para ello, lo primero que el cocinero considera esencial es adquirir una pieza entera de solomillo, lo que abarata enormemente su coste. «Tenlo claro, lo primero y más importante es comprarlo entero y limpiarlo bien como te estoy mostrando».

Además, también es imprescindibile separar el solomillo en sus diferentes partes para aprovechar al máximo cada una de ellas y sacarles el mayor partido.

«La punta, al ser la parte más fina viene muy bien para hacer un tarta o un carpaccio. De este trozo sacas dos raciones. La cabeza es una parte muy tierna perfecta para brochetas o salteados, de este trozo sacas tres raciones. Seguimos con el corazón, la parte más noble perfecta para comer a la plancha de donde se sacan siete raciones», comenta el cocinero, que asegura que tan solo terminan en la basura lo equivalente a dos euros.

Así, para David Guibert la tercera clave con la que conseguir aprovechar el solomillo al máximo es «utilizar la parte conocida como cordón rosario para hacer un caldo durante dos horas, y cuando esté blando picarlo y mezclarlo con tomate y verduras para platos de arroz y pasta». «De este trozo sacas otras cinco raciones. En total, diecisiete por sesenta euros de solomillo».

