Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cocinero David Guibert asegura que de una pieza de solomillo entero se pueden conseguir diecisiete raciones

Un cocinero desmiente el mito de que «hace falta cobrar bien» para comer solomillo: «Comprándolo entero consigues diecisiete raciones»

David Guibert explica las tres claves para aprovechar al máximo un solomillo y obtener hasta diecisiete porciones de carne

J.M.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:48

El cocinero David Guibert, con más de diez años de experiencia en los fogones y conocido en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre cocina, ha demostrado en una de sus últimas publicaciones cómo se puede comprar y preparar solomillo de ternera sin que comer este corte de carne suponga un elevado gasto para el bolsillo.

«¿Crees que hace falta cobrar bien para comer solomillo? Pues que sepas que no es del todo cierto», arranca el vídeo sobre las tres claves que permiten aprovechar un solomillo al máximo y permiten obtener diecisiete raciones con un solomillo de sesenta euros.

Para ello, lo primero que el cocinero considera esencial es adquirir una pieza entera de solomillo, lo que abarata enormemente su coste. «Tenlo claro, lo primero y más importante es comprarlo entero y limpiarlo bien como te estoy mostrando».

Además, también es imprescindibile separar el solomillo en sus diferentes partes para aprovechar al máximo cada una de ellas y sacarles el mayor partido.

«La punta, al ser la parte más fina viene muy bien para hacer un tarta o un carpaccio. De este trozo sacas dos raciones. La cabeza es una parte muy tierna perfecta para brochetas o salteados, de este trozo sacas tres raciones. Seguimos con el corazón, la parte más noble perfecta para comer a la plancha de donde se sacan siete raciones», comenta el cocinero, que asegura que tan solo terminan en la basura lo equivalente a dos euros.

Así, para David Guibert la tercera clave con la que conseguir aprovechar el solomillo al máximo es «utilizar la parte conocida como cordón rosario para hacer un caldo durante dos horas, y cuando esté blando picarlo y mezclarlo con tomate y verduras para platos de arroz y pasta». «De este trozo sacas otras cinco raciones. En total, diecisiete por sesenta euros de solomillo».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  9. 9 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  10. 10

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un cocinero desmiente el mito de que «hace falta cobrar bien» para comer solomillo: «Comprándolo entero consigues diecisiete raciones»

Un cocinero desmiente el mito de que «hace falta cobrar bien» para comer solomillo: «Comprándolo entero consigues diecisiete raciones»