El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto» El influencer Alfonso Ortega comienza su reto de visitar 100 ciudades en 100 días. «Seguro que es el día que más me gasto de mi vida», asegura al arrancar su reto en San Sebastián

El cocinero Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como Cocituber, ha puesto en marcha un curioso reto. Visitar 100 ciudades en 100 días y ha comenzado con San Sebastián. «Seguro que es el día que más me gasto en mi vida», ha asegurado antes de empezar su recorrido por la ciudad.

En su primer día, Cocituber se sumergió en el ambiente de la capital guipuzcoana. Desayunó en la Parte Vieja, probó la célebre tarta de queso de La Viña, aunque con una crítica sobre su sabor, y se dejó sorprender por el arte efímero en la playa de La Concha, donde el artista Germán dibuja cada mañana sobre la arena. La jornada también estuvo marcada por un guiño a la tradición: Ortega adquirió un imán y una txapela, como recuerdos típicos de la ciudad.

El viaje comenzó con sobresaltos en el bolsillo. «Acabo de pagar el peaje más grande de la historia, 32,90 euros», confesaba Ortega, entre risas y lágrimas, en uno de sus vídeos.

Para desayunar se animó a ir a La Parte Vieja y se gastó 7,20 euros en pintxos y también se cercó a degustar la tarta de La Viña, por 6 euros: «está floja de cojones».

Más tarde, llegó el turno de la alta cocina: una cena en el restaurante de Martín Berasategui, con menú de 395 euros por persona. Una experiencia que calificó como inolvidable, aunque reconoció que este reto puede convertirse en el más costoso de su vida.

Ortega se ha propuesto un desafío añadido: adelgazar mientras disfruta de la mejor gastronomía española. Para ello, compensa cada banquete con caminatas que superan los 20.000 pasos diarios, según compartió con sus seguidores; además de sesiones en el gimnasio.

La aventura no está exenta de contratiempos. Perdió durante 40 minutos la cámara con la que graba todo su recorrido, revolviendo la furgoneta «patas arriba» hasta dar con ella. Y entre facturas, cortes de pelo caros y refrescos improvisados, el youtuber va compartiendo cada momento con un estilo espontáneo y cercano. Ortega viaja en una furgoneta Camper, que paga 14 euros por estacionar, decide cortarse el pelo y la barba, por 30 euros, «lo que más he pagado en una peluquería». Después del homaneje en Martín Berasategui, decide cenar en el Amaren: «la cuenta de hoy ha sido de 296,30. Yo estoy reventado, ahora me voy a la cama. Mañana, siguiente ciudad».

«Garrote, Alfonso, garrote», le animan sus seguidores en referencia al lema del propio Berasategui. Con su mezcla de humor y gusto por la gastronomía, Cocituber promete que cada día de este viaje será un capítulo nuevo y sorprendente. San Sebastián ha sido solo el comienzo. Ortega ya se prepara para la siguiente ciudad.