«He recibido llamadas de colegas preguntando cómo es trabajar aquí»

No es «normal» que un investigador estadounidense se interese «por las condiciones en las que trabaja un colega suyo en Euskadi». Pero es algo que « ... ha pasado en las últimas semanas». Lo dice Iban Ubarretxena, profesor Ikerbasque y director científico del Instituto de Biofísica de la UPV/EHU-CSIC, quien además cuenta con 17 años de experiencia investigadora en los Estados Unidos, desde donde regresó a Euskadi en 2018.

«Conmigo han hablado en los últimos meses dos científicos que trabajan en Estados Unidos», confirma Ubarretxena, y además indica que uno de ellos «es norteamericano». Se está empezando a dar un interés «por las condiciones de trabajo en el País Vasco en este sector profesional que antes no se daba», apunta este experimentado científico donostiarra.

La falta de libertad que están sufriendo los investigadores en Norteamérica tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones del pasado mes de noviembre «está generando un estado de ansiedad entre nuestros colegas de profesión», señala con preocupación Ubarretxena. «Por eso me han llamado estas dos personas. Quieren informarse de cómo funciona el sistema científico en el País Vasco», remarca.

Como ejemplo de la situación de nervios e incertidumbre que se está dando en Estados Unidos en el ámbito de la ciencia, Ubarretxena pone encima de la mesa el tema de las enfermedades infecciosas. «Después de lo que ha pasado en el mundo con el Covid, cualquiera podría pensar que las investigaciones de este tipo de enfermedades deberían tener una financiación muy fuerte», expone el director del Instituto de Biofísica, pero «mis contactos allí me están diciendo ahora que estas investigaciones están en entredicho». Pero hay más. «También se barrunta que va a haber recortes muy grandes en la financiación general de las investigaciones científicas», apunta.

«Algunos proyectos científicos, como los del cambio climático, están bajo el punto de mira por razones ideológicas»

El efecto de las políticas de Donald Trump en el sector de la ciencia y la investigación «está siendo terrorífico, desde luego. Al menos en sus primeros meses», lamenta Ubarretxena, que piensa también en aquellos científicos «cuya área de investigación esté bajo el punto de mira por razones ideológicas. Por poner algunos ejemplos, podríamos hablar del cambio climático o el origen de la vida».

¿Y qué hay de la divulgación de la ciencia? Con Trump, ya no va a ser lo mismo. No va a llegar a tanta gente. «No sé si la gente sabe que en Estados Unidos hay muchísimos programas para integrar en el mundo de la ciencia a las personas con menos recursos, a emigrantes, etc. Esos programas están bajo sospecha y se prevé que los puedan desmantelar también», asegura. Los científicos, alerta Ubarretxena, «no solo se plantean su carrera laboral, sino también la situación de sus familias, porque la mitad del sueldo muchas veces llega de proyectos que ahora están en el alambre».

Siempre atento

Esta situación de posible reclutamiento, admite Ubarretxena, «no me resulta ajena. Entre mis responsabilidades del cargo también se encuentra la de atraer talento», y por ello siempre está atento a futuras posibilidades. Ahora, con una política norteamericana que «es un torpedo en la línea de flotación científica», algunos investigadores «se están planteando emigrar e ir a otros lugares».