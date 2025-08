Carmen Lomana sobre su aparición en los audios del 'caso Koldo': «No sé qué pinto yo, con los 22.000 audios que hay y se fijan en el mío»

M. S. Miércoles, 6 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

Carmen Lomana se ha visto implicada en una nueva polémica. Y es que, en esta ocasión, la más que reconocible voz de la socialité ha aparecido entre los miles de audios incautados y analizados por la Guardia Civil en el 'caso Koldo'. Así lo ha dicho en exclusiva el director de Vanitatis, Nacho Gay, en el programa 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3.

Se trata de uno de los 22.000 audios requisados por la Guardia Civil al exasesor del ministro José Luis Ábalos, donde se escucha a la colaboradora de televisión y socialité criticando a su hermano Rafa Lomana, exdiputado de Vox en el Congreso por Albacete y que fue nombrado en 2019.

«Mi hermana María José el otro día lloraba, decía: '¡Qué injusta es la vida, con lo malo que ha sido con nosotros, con nuestra madre, con todo!'. Y verlo entrar al Congreso de los Diputados... con todo lo que nos ha robado. Si la gente lo supiese... Que se preparen los de Albacete porque se lo puede dejar vaciado ¿Sabes? Este tío es un delincuente», se oye decir a Carmen Lomana en el audio.

La explicación de Carmen Lomana

El audio es un mensaje de WhatsApp, de un minuto y 25 segundos supuestamente enviado el 18 de noviembre de 2019, en el que Carmen Lomana describe el nombramiento de su hermano: «El otro día me llama una amiga y me dice: '¡Carmen, qué contenta estoy! Ya hemos solucionado el problema de la familia: tenemos un hermano tonto, vago y que nunca ha hecho nada... pues ha salido diputado y estamos felices porque ya tiene un sueldo'. Así son los de Vox», decía Lomana en aquel audio.

Tras este hecho el propio Nacho Gay ha hablado con Carmen Lomana durante el programa, dando esta su versión de los hechos. Según esta, no entiende cómo puede ser pues afirma no conocer a Koldo ni a nadie de su entorno: «Yo en la vida he oído hablar de este, no se qué pinto en esos audios. Además, con los 22.000 que hay, cómo se fijan en el mío. A los de Vox les va a dar un ataque, desde luego, porque al final digo algo así como que han metido al más tonto de cada casa e igual por eso se lo han mandado», ha declarado este martes en el programa de Antena 3.

El director de Vanitatis, Nacho Gay ha dejado claro lo extraño que ha resultado escuchar a Lomana, «pues su voz es inconfundible». «Está claro que es especialmente dura», ha dicho Gay, que también ha comentado que ella se ha sentido mal porque «ahora se llevaba bien con su hermano Rafa y esto puede cambiarlo todo».