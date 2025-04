Carmen Lomana sobre su regreso a San Sebastián: «Fue pisar la arena de la playa de La Concha y empezar a sonar La Oreja de Van Gogh y no poder parar de llorar»

I. Elduayen y M. Salazar Sábado, 5 de abril 2025, 08:13 Comenta Compartir

María Carmen Fernández de Lomana Gutiérrez-García, ​​​​​mejor conocida como Carmen Lomana, ha vuelto a San Sebastián para presentar su nuevo libro biográfico, 'Pasión por la vida', donde narra los recuerdos de toda una vida y su ascenso a la fama. En unaentrevista concedida a este periódico, la empresaria y colaboradora de televisión ha dejado todo tipo de titulares sobre la localidad guipuzcoana en la que pasó gran parte de su vida.

Y es que a la hora por preguntarle sobre San Sebastián, Carmen Lomana no duda en responder que siente «un cúmulo de emociones», ya que «tengo una muy buena relación con la ciudad, pero la tristeza está ahí. Tardé un año, desde que murió Guillermo, en poder volver a pasear por La Concha», cuenta refiriéndose al fallecimiento de su marido, el chileno Guillermo Capdevila en un accidente de tráfico en 1999.

Lomana tiene muy presente ese recuerdo, en el que admite que «fue pisar la arena y empezar a sonar La Oreja de Van Gogh y no poder parar de llorar. La gente se me echó encima. Mira, una angustia que me tuvieron que socorrer. Se me vino toda mi vida encima, mis recuerdos, las tardes en las que paseaba con Guillermo por Ondarreta... Me ha costado tiempo superarlo», admite.

La tienda de Carmen Lomana en San Sebastián

La socialité, regresa así a sus orígenes. Ya que, a pesar de haber nacido en León, su padre, Heliodoro Carmelo Fernández de Lomana Pereletegui, era de origen vasco y por ello estudió en el colegio La Asunción e incluso abrió su propia 'boutique' en San Sebastián, Lomana Moda. «Esa tienda fue icónica, pionera, rompedora. Porque entonces las tiendas parecían un pub. Guillermo y yo escogimos un diseño simple y muy minimalista, sin demasiadas cosas. Eso es lo que han replicado las grandes marcas y ha acabado siendo tendencia. Mucha gente no lo entendía, pero era muy bonita. Recuerdo que a las personas con buen gusto les chocó», admite sobre su negocio.

Carmen Lomana, además ha admitido en la entrevista sentirse como una guipuzcoana más debido a su carácter. «Yo no es que sea seca, pero no soy excesivamente cariñosa. No me gusta que me besuqueen ni me que toquen. En ese sentido, soy muy espécimen del norte. Me lo dicen mucho, en Madrid e incluso en Marbella», dice sobre las ciudades en donde muchos suelen llamarle 'la vasca'.

Y es que cada vez que puede, Lomana regresa a la capital guipuzcoana para reencontrarse con amigas y con su infancia, su visita anterior fue en junio de 2023, hace dos años, una escapada de varios días que documentó en su cuenta de Instagram con una publicación con varias instantáneas, en las que posa al lado de la barandilla de la playa de La Concha y junto a las que escribió: «Estoy en mi ciudad, San Sebastián, preciosa, única, encuentro con amigas, mucho cariño por la ciudad que he sentido, reencuentros».