El fiestón de Carlos Sobera por su cumpleaños: «Me da miedo la cifra porque suena a jubilación» El presentador vasco de televisión pasa sus vacaciones de verano en Cádiz acompañado de sus seres queridos

El popular presentador vasco Carlos Sobera ha elegido Cádiz como escenario para celebrar este lunes su 65 cumpleaños en una fiesta a orillas del mar donde no han faltado la música, el cumpleaños feliz y algunos de sus seres queridos más importantes como la hija de su mujer, Arianna Aragón, quien ha publicado algunas imágenes de la celebración en sus redes sociales.

La estrella televisiva de Barakaldo disfruta de unos días de vacaciones junto a sus allegados, después de una intensa temporada televisiva al frente de First Dates, Supervivientes y, hasta hace poco, Locos por ti, además de su trabajo en la gira teatral de Inmaduros, producida por su propia compañía, Arequipa, que dirige junto a su esposa, Patricia Santamarina.

Una cifra redonda, los 65 años, que para muchos a su edad podría ser sinónimo de jubilación pero que sin embargo para Sobera no supone ni mucho menos el fin a su carrera en la pequeña pantalla. «El número impone porque suena a jubilación… pero yo no me jubilaré nunca. Será la televisión la que decida cuándo me toca», afirmaba recientemente en diversas entrevistas.

La celebración ha contado, entre otros invitados, con la presencia de Paricia Santamarina, con quien se casó en 2015 en Tulum (México) en una ceremonia que ambos describen como uno de los días más especiales de sus vidas.

En aquella ocasión, estuvieron acompañados por Natalia, la hija en común, y Arianna, fruto del anterior matrimonio de Patricia con Rody Aragón, a quien Sobera considera como propia, y que también ha estado presente en el cumpleaños en Cádiz. La joven, actual pareja del actor argentino Rodrigo Guirao, no ha dudado además en dedicarle una emotiva felicitación en redes sociales. «Feliz cumple, te adoro mucho. Te mereces lo mejor siempre», comentaba junto a varias imágenes acompañado de Carlos Sobera y un vídeo del vasco soplando las velas.