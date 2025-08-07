El bilbaíno que presume de los colores de un equipo guipuzcoano en First Dates y que confunde a Carlos Sobera: «Es la primera vez» Adrián, soltero de 31 años, sorprende a su pareja en su primera cita, pero la cena en el restaurante de Cuatro acaba dejando en evidencia su incompatibilidad: «Eres como un témpano de hielo»

La cita de un soltero vasco en First Dates no dio sus frutos. Y es que Adrián, un operario de producción de 31 años, no consiguió conquistar a su pareja durante su cena en el restaurante de citas más famoso de Cuatro. La primera impresión que se llevó de él su soltero, Luis, fue inmejorable, ya que el vasco tuvo el detalle de agasajarle con un par de regalos. Sin embargo, conforme intentaban profundizar en la conversación, se hizo evidente que había una total ausencia de química entre ambos solteros. «Eres como un témpano de hielo», le lanzó finalmente Luis antes de negarle una segunda oportunidad en la decisión final del programa de televisión. Otra decepción se llevó una soltera guipuzcoana con su cita en el mismo escenario: «Es un suplicio»

Desde el inicio, Adrián se mostró en First Dates como una persona reflexiva y abierta a todo tipo de situaciones. «El dinero corrompe a la gente, y por el dinero se vuelve paranoica», añadía antes de dar cuenta de su afición por el fútbol y, sobre todo, por su equipo: el Eibar. Y eso que este soltero de 31 años se movía habitualmente entre Bilbao y Países Bajos… De primeras no dudó incluso en regalarle al propio Carlos Sobera una bufanda del equipo armero. «¿Me traes una bufanda del Barcelona?», preguntó. El soltero de First Dates negó en rotundo, y le hizo saber que era del Eibar. El presentador vizcaíno cayó en la cuenta de su error en directo y lo lamentó: «¿Cómo he podido equivocarme? ¿Es para mí?», lanzó antes de extender la bufanda y hacerla bien visible a cámara.

El soltero que esperaba a Adrián en la barra, Luis, se llevó una grata impresión de su pareja. Y eso que aún no sabía que le tenía guardada una sorpresa: le regaló un postre típico de Eibar y un llavero. «Me ha parecido muy, muy, muy interesante, llama la atención el pelo rubio, las cejas, la manera de comportarse…», añadía. Sin embargo, conforme se desarrollaba la cena vio que Adrián estaba muy lejos de ser su prototipo. A él le gustaba viajar, la música electrónica; Adrián era más de los ambientes tranquilos. «Me gusta todo lo que tenga que ver con el entorno natural, no soy muy de salir de fiesta», añadía el fan del Eibar.

El propio Luis quiso ponerle a prueba: «¿Activo o pasivo?». Y Adrián le sorprendió con su respuesta… para mal. «No me vengas con anglicismos. Se está perdiendo el encanto de la conquista… Ante todo soy una persona, con una serie de gustos y preferencias. Encasillarnos…nos deshumaniza». Misma posición mantuvo cuando su pareja le preguntó por sus relaciones íntimas: «La sociedad humana tiene costumbres. Y hay cosas que son para el ámbito privado, no para el público. Y la pasión se está perdiendo», añadía para sorpresa de Luis, que tenía claro que Adrián no iba a ser su cita ideal en First Dates. Así se lo hizo saber en la decisión final: «Para conocerse más necesitaría conectar más, conforme se desarrollaba la conversación. Eres como un témpano de hielo», le lanzó al final.

