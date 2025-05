Carlos Sobera, obligado a poner paz en la cita de una guipuzcoana en First Dates: «Esto es un suplicio, no eres Brad Pitt» El presentador vasco dio por finalizada la cena entre Ángel y Xiomara, en vista de que ambos estaban comenzando a perderse el respeto: «Es una relación imposible y no tenéis feeling: nos vamos»

I.G. San Sebastián Viernes, 2 de mayo 2025, 18:12

Una soltera guipuzcoana dio mucho que hablar en First Dates. Y todo después de que Xiomara, modelo de Eibar de 35 años, conociera a Ángel, un entrenador personal que había acudido al restaurante de Cuatro para «divertirse». Desde el primer momento ya se vio que la cita no iba a cuajar, porque ambos demostraron caracteres e intereses muy contrapuestos. Tanto que la guipuzcoana no tardó en mostrar su contrariedad fuera de cámara: «Cuando ha abierto la boca, estaba tan incómoda que me he querido ir», reconocía. Las formas de Ángel no le gustaron nada y la falta de sintonía entre ambos fue tal que el propio Carlos Sobera se vio obligado a intervenir para dar la cita por finalizada: «No hay ningún tipo de empatía entre los dos, y la cita no tiene por qué convertirse en un suplicio».

Xiamara acudía a First Dates con la idea de mejorar las cosas que había hecho mal y encontrar a una persona honesta, sincera y simpática. «Quiero un hombre que me cuide, que sea sincero y educado», confesaba la relaciones públicas, natural de Santo Domingo (República Dominicana) que se definía a sí misma como «bastante valiente y extrovertida». Sin embargo, no encontró a su media naranja, ya que Ángel, entrenador personal, era totalmente opuesto a lo que buscaba. «He tenido parejas con las que he sido malo, y ellas han sido malas. Cuando a ellas les gusto, las utilizo. Y busco pasármelo bien, divertirme», añadió. Sus palabras y sus formas no gustaron nada a la soltera guipuzcoana, que se mostró muy decepcionada por sus constantes referencias al físico. Al principio no me ha gustado, pero cuando ha abierto la boca estaba tan incómoda que me quería ir», se sinceró la propia Xiamara.

Y es que los comentarios de Ángel descolocaron completamente a la soltera guipuzcoana. Primero le preguntó si sus pechos eran naturales, y después se calificó como un demonio, sobre todo en sus relaciones íntimas. Es más, hubo un comentario ante el que ella no pudo contenerse: «Trabajo de entrenador personal, te pongo en forma rápido», La guipuzcoana explotó. «Se te ve un poco confundido y la cita me parece ridícula. Has venido con una actitud irrespetuosa y te has respetado de una forma muy agresiva. No eres el Brad Pitt que te crees», le afeó.

La tensión entre ambos fue subiendo, hasta el punto de que durante la cita de First Dates ambos se tacharon de maleducados e insoportables. Ello obligó al propio Carlos Sobera a intervenir e intentar poner paz… aunque sin éxito. «El caso es que no hay ningún tipo de empatía entre los dos. Esta es una especie de relación imposible. No tenéis feeling y lo estáis pasando fatal. No hay por qué continuar con esto, no tiene por qué convertirse en un suplicio para los dos. Seguidme tranquilamente y nos vamos, por aquí, por favor», les invitó antes de despedirse de Xiomara y Ángel y dar la cita de First Dates por concluida.