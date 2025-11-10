Carlos González, pediatra y experto en crianza: «Hasta pelearse con un hermano es más útil que ver una pantalla» El reconocido autor adivierte que «cada minuto frente a una pantalla es un minuto perdido»

El pediatra Carlos González, pediatra y experto en crianza, ha advertido sobre lo peligroso del uso de las pantalals en la infancia, a través de su poscast 'Criando sin miedo'. «El exceso de pantallas en la infancia roba tiempo a lo verdaderamente importante».

«El tiempo que tu hijo está delante de una pantalla no está haciendo otras cosas», advierte González. El especialista recuerda que los días solo tienen 24 horas, y cada minuto frente al televisor o al móvil es un minuto que se le resta al desarrollo físico, emocional y social de los niños.

«No está corriendo, no está jugando, no está saltando, no está leyendo, no está hablando con sus papás ni con sus amigos», enumera, insistiendo en la importancia del juego libre y la interacción humana en las primeras etapas de la vida.

Con su habitual franqueza, el autor de reconocidos libros sobre crianza defiende incluso el valor de los conflictos entre hermanos. «Hasta pelearse con un hermano es más útil para el desarrollo del niño que estar embobado delante de la tele», afirma. Para Carlos González, esas pequeñas tensiones cotidianas ayudan a los niños a aprender a negociar, gestionar emociones y comprender límites.

El pediatra recomienda mantener a los niños alejados de las pantallas al menos hasta los dos o tres años, y después, limitar su exposición diaria.

Limitar el tiempo de exposición a las pantallas

«Nada de televisión los primeros años y luego, muy poquito», aconseja. Aunque admite que no existe una cifra exacta avalada por la ciencia, considera razonable que el tiempo de pantalla no supere los 20 minutos diarios en la infancia, y en etapas posteriores, no más de una hora.

Carlos González también recuerda que el tiempo de exposición debe sumarse entre todos los aparatos: televisión, videojuegos, tabletas, móviles y redes sociales.

«Eso es el rato de ver la tele más el rato del videojuego, del iPad, del teléfono móvil, de Instagram o de TikTok», puntualiza, un recordatorio que resuena en medio de la creciente preocupación de muchas familias por el aumento del consumo digital entre los menores.