Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Carlos González, pediatra y experto en crianza: «Hasta pelearse con un hermano es más útil que ver una pantalla»

El reconocido autor adivierte que «cada minuto frente a una pantalla es un minuto perdido»

L. G.

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

El pediatra Carlos González, pediatra y experto en crianza, ha advertido sobre lo peligroso del uso de las pantalals en la infancia, a través de su poscast 'Criando sin miedo'. «El exceso de pantallas en la infancia roba tiempo a lo verdaderamente importante».

«El tiempo que tu hijo está delante de una pantalla no está haciendo otras cosas», advierte González. El especialista recuerda que los días solo tienen 24 horas, y cada minuto frente al televisor o al móvil es un minuto que se le resta al desarrollo físico, emocional y social de los niños.

«No está corriendo, no está jugando, no está saltando, no está leyendo, no está hablando con sus papás ni con sus amigos», enumera, insistiendo en la importancia del juego libre y la interacción humana en las primeras etapas de la vida.

Con su habitual franqueza, el autor de reconocidos libros sobre crianza defiende incluso el valor de los conflictos entre hermanos. «Hasta pelearse con un hermano es más útil para el desarrollo del niño que estar embobado delante de la tele», afirma. Para Carlos González, esas pequeñas tensiones cotidianas ayudan a los niños a aprender a negociar, gestionar emociones y comprender límites.

El pediatra recomienda mantener a los niños alejados de las pantallas al menos hasta los dos o tres años, y después, limitar su exposición diaria.

Limitar el tiempo de exposición a las pantallas

«Nada de televisión los primeros años y luego, muy poquito», aconseja. Aunque admite que no existe una cifra exacta avalada por la ciencia, considera razonable que el tiempo de pantalla no supere los 20 minutos diarios en la infancia, y en etapas posteriores, no más de una hora.

MÁS INFORMACIÓN

Carlos González también recuerda que el tiempo de exposición debe sumarse entre todos los aparatos: televisión, videojuegos, tabletas, móviles y redes sociales.

«Eso es el rato de ver la tele más el rato del videojuego, del iPad, del teléfono móvil, de Instagram o de TikTok», puntualiza, un recordatorio que resuena en medio de la creciente preocupación de muchas familias por el aumento del consumo digital entre los menores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  6. 6 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  7. 7 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  8. 8 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  9. 9 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Carlos González, pediatra y experto en crianza: «Hasta pelearse con un hermano es más útil que ver una pantalla»

Carlos González, pediatra y experto en crianza: «Hasta pelearse con un hermano es más útil que ver una pantalla»