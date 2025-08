El pediatra Carlos González advierte sobre la ineficacia de los castigos en la educación: «No modifican la conducta»

L. G. Lunes, 4 de agosto 2025, 11:54 Comenta Compartir

El pediatra y especislista en crianza respetuosa Carlos González ha hablado en su podcast sobre la ineficacia de los castigos en la crianza de los más pequeños. En 'Criando sin miedo', el reconocido divulgador Carlos González ha afirmado con claridad que «los castigos son inútiles en la educación de los niños, tan inútiles como los premios. Los castigos no modifican la conducta, los castigos no vuelven buena a la gente».

Para el especialista en crianza, castigar a los niños no solo es ineficaz, sino que revela una doble moral cuando se compara con la forma en la que tratamos a los adultos. «A los adultos sí que les castigamos, sí, pero tampoco funciona», explica Carlos González.

Según el pediatra, hay tres diferencias fundamentales entre el castigo a niños y el castigo en el sistema penal de adultos: primero, que a los adultos solo se les sanciona por actos graves, como robar, matar o violar, y no por conductas triviales como reír o correr; segundo, que el castigo se aplica bajo el marco de una ley preexistente, con derecho a defensa y juicio justo; y tercero, que incluso un asesino condenado puede recurrir su sentencia. «Un juez no le dice 'tú a mí no me repliques'. El condenado sí que tiene derecho a replicar. Solo los padres decimos a veces esas cosas», añadió.

El consejo de Carlos González: «Disfrutar más de los hijos y reñirles menos»

«¿Cuántos conflictos, cuántos llantos, cuántos problemas evitaríamos si en vez de dedicarnos a reñir, a gritar, a castigar a nuestros hijos, nos dedicásemos a quererles, a disfrutar con ellos?», ha reflexionado Carlos González .

Lejos de promover una permisividad absoluta, el pediatra aclaró: «¿Significa eso que no podemos decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, que pueden hacer cualquier cosa? No, en absoluto, no estoy diciendo eso. Por supuesto, podemos decirles a nuestros hijos que no pisen un charco, que no se metan el lápiz en la nariz, que no peguen a otros niños o que no salten encima del sofá».