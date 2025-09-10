Un arquitecto vuela por primera vez en business y este detalle capta toda su atención: «Tenía tres solo para mí» El arquitecto y escritor Pedro orrijos ha compartido su experiencia en redes sociales sobre su primera vez en categoría busineess a bordo de un avión

El arquitecto y escritor Pedro Torrijos, que cuenta con más de trescientos mil seguidores en su cuenta 'X' gracias a su contenido de divulgación y curiosidades sobre arquitectura, ha querido compartir en redes sociales su primera experiencia en business a bordo de un avión. Conocido por sus hilos en los que mezcla arquitectura, cultura y relatos personales, Torrijos trasladó a sus seguidores las sensaciones de un trayecto que, asegura, fue especial más allá de las comodidades habituales.

«Tengo 50 años y he viajado en Business por primera vez», arranca el relato de Torrijos, en el que detalla sus impresiones y reconoce que la experiencia le hizo sentir como un niño en un parque de atracciones.«El sillón que se convierte en cama, la pantalla enorme, la comida estupenda», enumeró con entusiasmo. Sin embargo, aclaró que lo más importante no fue el asiento ni los servicios, sino las vistas.

«Lo que más me ha acompañado han sido las ventanas. Tres, tres ventanas alineadas solo para mí», explicó. A través de ellas, dijo, tuvo la impresión de acceder «a una parte del mundo que casi siempre está prohibida», un horizonte infinito que contempló durante las diez horas de vuelo.

En ese tiempo, contó, se asomó una y otra vez para comprobar que el cielo seguía ahí. «Estaba viajando dentro de un milagro, un milagro que suele pasar desapercibido porque lo cubrimos de rutinas, de horarios, de prisas», escribió.

Además, Torrijos comparó la experiencia con la alegría de los más pequeños en un parque acuático: «Con la alegría intacta de quien entra por primera vez, como cuando mi hijo tenía dos años y solo quería mojarse y volver al tobogán».

Finalmente, subrayó que vivir esta experiencia a su edad le permitió apreciarla de forma diferente. «Algunas experiencias llegan tarde, sobre todo para quienes somos de barrio, pero llegan igual, quizá incluso mejor», reflexionó.

