La predicción del poeta Antonio Gala que le da la razón 34 años después: «Tendrán que trabajar más que nosotros porque...» El poeta y dramaturgo supo vaticinar hace más de tres décadas la forma en que las tecnologías cambiarían por completo las relaciones interpersonales

Javier Medrano San Sebastián Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:26 Comenta Compartir

La manera en que las tecnologías configuran las relaciones interperesonales e influyen en diversidad de ámbitos como la educación, la cultura, el ocio o el trabajo es uno de los grandes temas que concierne a la sociedad desde hace algún tiempo. Una situación que no es nueva pero que ha cobrado todavía más protagonismo si cabe con la irrupción de la inteligencia artificial pero que ya predijo con extraordinario acierto el poeta y dramaturgo Antonio Gala, en una entrevista de 1991 en el programa de Jesús Quintero.

Como ya hiciera también Ricardo Bofill con su acertada reflexión sobre el desarrollo de las ciudades y la relevancia de las telecomunicaciones en la planificación urbana de los años venideros, en este caso Antonio Gala se aventuró con una profecía sobre el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial que, treinta y cuatro años después, no solo le ha dado la razón sino que parece haberse cumplido palabra por palabra y cuyas imágenes han cobrado gran relevancia en redes sociales.

«Ese futuro, ese futuro tecnológico, nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a ser? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, en unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco perfabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros, porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos», señalaba Gala.

Una realidad cada vez más latente que se suma a la homogeneización de conductas actuales, también pronosticadas por Gala hace más de tres décadas. «Tendrán una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones serán muy fáciles, pero muy aburridas», auguró el dramaturgo.

Joder.

Me he quedado sin habla.

Es que lo clavó el tío.



Antonio Gala, escritor y "futurólogo".

Entrevista en el programa de Jesús Quintero.

Año 1991. pic.twitter.com/VoRPJOO8Iu — Patrikcs (@Patrikcs1) September 5, 2025

Además, por si no fuera suficiente, Antonio Gala también predijo la llegada de las inteligencias artificiales y lanzó a Jesús Quintero una preocupación. «Por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente, no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. Fíjese usted que dentro de poco parece que va a ser posible que yo, apretando, no yo, cualquier persona, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Velázquez, quién es Goya, quién es Cervantes. Pero yo me temo, Quintero, que esa persona no sienta la menor necesidad de saber quién es Goya, quién es Velázquez y quién Cervantes, y no apriete la tecla», sentenció.