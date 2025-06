Anaís, la amiga modelo de Ábalos que fue pillada mientras ocultaba uno de sus discos duros: «Solo le limpio la casa»

J. F. Miércoles, 18 de junio 2025, 13:20 Comenta Compartir

El reciente registro judicial en el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha puesto en el punto de mira a una figura hasta ahora desconocida para el gran público: Anaís D. G., una modelo valenciana de 32 años. Su presencia en la vivienda durante la operación de la Guardia Civil y un incidente con un disco duro han generado numerosas preguntas sobre su relación con el político.

¿Quién es Anaís D. G.?

Anaís D. G., nacida en la comarca del Campo de Turia, es una «modelo y azafata» con una trayectoria profesional en el mundo de la moda. Su página web la describe como una «profesional llena de ilusión». Ha trabajado para agencias como Glam Madrid y participó en certámenes como 'Vecinitas 2012' de la revista FHM. También ha participado en desfiles, eventos y ha trabajado como gogó en locales nocturnos, además de protagonizar vídeos sexuales para varias plataformas con el nombre de 'Letizia Hilton'. Informaciones ubican su teléfono en varias webs de 'contactos' de Valencia. Actualmente, reside en un municipio valenciano y, además, trabaja en una empresa familiar dedicada a la importación y exportación de muebles y lámparas.

El incidente del disco duro durante el registro

Los hechos que la han colocado en el centro de la atención ocurrieron el pasado 10 de junio, alrededor de las 8:50 horas, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en el domicilio de Ábalos en Valencia, dentro de la macrooperación vinculada al caso Koldo. Anaís se encontraba en el inmueble con el exministro.

Según consta en el atestado de la Guardia Civil, Ábalos indicó a los agentes que su acompañante debía sacar al perro y, de paso, tomar algo para desayunar. Fue en ese momento cuando un funcionario observó que la mujer se dirigía a otra habitación y notó que escondía algo en su pantalón. Tras proceder a un cacheo, otra agente constató que Anaís D. G. ocultaba un disco duro externo azul de la marca WD-MY Passport. El dispositivo fue inmediatamente incautado y precintado como una primera evidencia digital del registro. Posteriormente, se pidió a Anaís que abandonara el inmueble. Este suceso contradice las declaraciones posteriores de Ábalos, quien afirmó haber mostrado una «absoluta colaboración». Los dispositivos electrónicos incautados, incluido este disco duro, son considerados clave para la investigación, ya que podrían contener información crucial sobre los presuntos delitos de corrupción en el marco del caso Koldo.

La «amistad» con José Luis Ábalos

En sus declaraciones a los medios, Anaís D. G. ha sido tajante al definir su vínculo con José Luis Ábalos. «Es amigo mío, yo solo le limpio la casa y le paseo los perros», explicó Anaís a The Objective. Ha insistido en que su relación es de «amistad pura y dura» y «de ahí no pasa», negando categóricamente «cualquier tipo de relación sentimental». La modelo también ha rechazado cualquier insinuación sobre servicios de acompañamiento o prostitución, declarando que «no me dedico a nada de eso. Nunca, ni me he dedicado a eso. Nunca jamás».

Anaís confesó que conoció a Ábalos «hace un mes» a través de una tercera persona y que su presencia en la vivienda se debía a que «le ayuda a limpiar la casa». Ha descrito al exministro como «un encanto como persona, como amigo» y alguien en quien puede «confiar al 100% y que nunca me ha fallado». En un gesto de apoyo, ha añadido que Ábalos «está pasando por un momento muy difícil y lo necesita más que nunca».

Implicaciones legales

La acción de Anaís D. G. de intentar ocultar el disco duro podría acarrear serias consecuencias legales. Expertos jurídicos advierten que intentar ocultar pruebas «está tipificado en los artículos 451 a 454 del Código Penal», lo que podría conllevar «penas de prisión de seis meses a tres años». Sin embargo, algunos juristas apuntan que si Anaís alegase mantener una relación sentimental estable con el investigado, podría quedar exenta de responsabilidad penal. No obstante, ella ha negado tajantemente cualquier relación sentimental, lo que complicaría esa línea de defensa. El proceso y las posibles implicaciones legales continúan en manos del Tribunal Supremo.