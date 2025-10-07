El tour gastronómico de un conocido mexicano por San Sebastián: «La mejor forma de viajar es a través de la comida» Calixto Senra, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, realiza un tour gastronómico por San Sebastián

L. G. Martes, 7 de octubre 2025, 11:35 Comenta Compartir

Hay ciudades que se conocen por sus monumentos, otras por su historia. Pero San Sebastián se saborea. Y el conocido Calixto Serna lo sabe bien: su nueva entrega de 'Cocina Nómada' convierte las calles donostiarras en un festín de sabores, tradición y cultura.

El recorrido comienza en el clásico Bar Antonio, donde las tortillas de patata salen contadas, cinco por la mañana y dos por la tarde. Calixto Serna, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, alcanza los dos últimos trozos del día y arranca su aventura con una reflexión que resume la esencia de su viaje por el País Vasco: «La mejor forma de viajar es a través de la comida».

Con Asier Ibarlucea, de San Sebastián Foodies, como guía, Serna se adentra en la Parte Vieja. En el Paco Bueno, la tradición manda: gabardina, pimientos rellenos y un primer sorbo de txakoli. «Peligroso», bromea Serna, «porque entras por un pintxo y sales flotando».

El tour continúa por el Bar Sport, con su célebre foie a la plancha, y otros rincones donde la creatividad vasca se funde con influencias globales: baos de cerdo ibérico, crema de erizo de mar o el refrescante 'Paseo Nuevo', un cóctel de mariscos que rinde homenaje al litoral donostiarra.

Entre pintxo y pintxo, Calixto Senra descubre que en San Sebastián la comida es una excusa para compartir, caminar y celebrar. La cuadrilla, explica Asier Ibarlucea, «es el alma de esta ciudad: amigos que van de bar en bar, un vino aquí, un pintxo allá, y la vida se pasa entre bocados».

Menú de sidrería ampliado para conocer la gastronomía vasca

El viaje gastronómico de esta singular pareja continúa en una sidrería, donde Iñaki, el anfitrión, prepara un besugo a la parrilla al estilo Orio y lo acampaña con sidra al grito de txotx. Calixto Serna se sumerge en la cultura de las sidrerías: tortilla de bacalao, kokotxas, txangurro, por supuesto, chuletón: «una carne vieja, con grasa amarilla, llena de sabor y de historia».

El menú termina con queso de oveja, membrillo y nueces, el postre clásico de las sidrerías, acompañado de patxaran. «Aquí no se come, se celebra», dice el mexicano entre brindis y risas. El vídeo culmina con lluvia, luces y más pintxos nocturnos. «Volvemos al Centro a por más».